Gravemente quemada en El Casar (Guadalajara) al explotar en su vivienda el intercambiador de calefacción

Una mujer ha resultado gravemente quemada este sábado al explotar el intercambiador de agua de la calefacción instalada en la chimenea de su vivienda en El Casar (Guadalajara).

La explosión le ha causado la fractura de una pierna y graves quemaduras por el agua hirviendo, por lo que ha sido trasladada a la unidad de quemados del Hospital de La Paz, en Madrid.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 15:56 horas desde la calle Isla de la Cabrera, en la urbanización El Coto del municipio guadalajareño.

Inhalación de humo

La deflagración ha provocado, además, un incendio en la vivienda. A consecuencia de ello, otras dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo. Ambas han sido atendidas en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Azuqueca de Henares, que han sofocado las llamas, una UVI móvil activada por el 112 castellanomanchego, efectivos del SUMMA de Madrid y miembros de Protección Civil de El Casar.