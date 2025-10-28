Desarticulado en Ciudad Real un grupo criminal especializado en la distribución de cocaína: 662 gramos intervenidos

La Policía Nacional ha desarticulado en Ciudad Real capital un grupo criminal especializado en el procesamiento y distribución de cocaína. En la operación se ha detenido a cinco personas que formaban parte de una organización perfectamente estructurada dedicada al suministro de esta sustancia tanto a consumidores finales como a otros traficantes de menor escala.

Las investigaciones, enmarcadas en las operaciones Sajonia y Escuadra, permitieron identificar el entramado delictivo y localizar un piso de seguridad—conocido como "caleta"—donde se almacenaba la droga de su distribución.

En una de las intervenciones, los agentes interceptaron a dos de los implicados cuando realizaban una entrega de 105 gramos de cocaína. Tras estas primeras detenciones, la organización trató de deshacerse de la droga almacenada enviando a dos mujeres al inmueble.

Ambas fueron interceptadas por los agentes, que localizaron en su vehículo 33 envoltorios de cocaína listos para la venta y 3.720 euros en efectivo. Posteriormente, los investigadores detectaron una nueva ramificación del grupo, lo que dio origen a la operación Escuadra.

Venta directa

En esta fase, se identificó a un quinto miembro encargado de la venta directa, quien ocultaba la droga en las zonas comunes de su edificio para evitar su localización durante posibles registros policiales. En el lugar se hallaron 22 dosis de cocaína y una báscula de precisión escondidas meticulosamente.

En total, la operación se saldó con tres registros domiciliarios en los que intervinieron 662 gramos de cocaína, 6.230 euros en efectivo, así como útiles y productos químicos empleados para el corte y procesamiento de la sustancia.

A los cinco detenidos se les imputa un delito contra la salud pública, y la investigación continúa abierta para determinar si existen más personas relacionadas con el entramado criminal.