Detienen en Ciudad Real al conductor de un autobús que multiplicaba por seis la tasa de alcoholemia

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús que circulaba por la autovía A-43, en la provincia de Ciudad Real, multiplicando por seis la tasa de alcoholemia reglamentaria establecida para conductores profesionales.

Fuentes del Instituto Armado han explicado que la infracción se produjo a las 11:27 horas del pasado 5 de octubre, cuando efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real observaron una conducción anómala por parte del conductor de un autobús que circulaba a la altura del kilómetro 87 de esta vía, conocida como Autovía del Guadiana, a la altura de Tomelloso.

El hombre, que conducía un autobús dedicado al transporte internacional de viajeros con cinco pasajeros, arrojó una tasa de 0’94 y 0’91 mg/l de alcohol en aire espirado en las dos pruebas a las que fue sometido.

De esta manera, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la legalmente establecida.

Las diligencias, junto con el detenido, han sido entregadas en el Tribunal de Instancia de Tomelloso.