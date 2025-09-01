La Policía detiene a dos menores en Talavera de la Reina por quemar papeleras en la vía pública

Dos menores de edad han sido identificados y detenidos en Talavera de la Reina (Toledo) como presuntos autores de la quema de papeleras en la vía pública, tras una investigación en la que han colaborado la Policía Nacional y el Ayuntamiento.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, siguiendo el procedimiento legal establecido.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha explicado este lunes que "gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad se ha identificado a los responsables de actos vandálicos en la ciudad" ocurridos recientemente.

Muñoz ha subrayado que la puesta en marcha de estas cámaras "está cumpliendo con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y acabar con los actos cívicos que deterioran la convivencia y el mobiliario urbano".

Además, ha recordado que "el vandalismo no solo supone un perjuicio económico para las arcas municipales, sino que también afecta a la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad".

En este sentido, ha dejado claro que la actuación conjunta con las fuerzas y cuerpos de seguridad "permitirá seguir trabajando para garantizar un entorno seguro y respetuoso para toda la ciudadanía".