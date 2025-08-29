Tres individuos agreden a un policía en Ciudad Real: hay dos detenidos y una persona huida

Tres personas han agredido a un agente de Policía Local en Ciudad Real. Dos de los agresores han sido detenidos y el tercero ha huido, aunque se encuentra identificado.

Así ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, que ha detallado que el suceso ha ocurrido en la mañana de este viernes en la barriada de La Granja de la capital de provincia.

Las autoridades ya han abierto una investigación para localizar al individuo que se ha escapado del lugar de los hechos.