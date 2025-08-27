Un incendio en una salida de Ciudad Real provoca daños en varias fincas y una zona residencial

Un incendio se ha declarado este miércoles en la carretera de Piedrabuena (Ciudad Real), a la salida de Ciudad Real. El Ayuntamiento ha informado que el fuego ya ha sido controlado y los bomberos trabajan en las labores de refresco de la zona para evitar posibles reactivaciones.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha destacado la labor de los equipos de intervención. "El incendio está controlado, pero permanecerá bajo vigilancia hasta tener la total seguridad de que no hay riesgo alguno. Queremos agradecer la rápida y eficaz actuación de los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y de todos los servicios de emergencias", ha expresado.

Asimismo, ha confirmado que no se han producido daños personales. "Ha ocasionado desperfectos materiales en fincas, inmuebles de escaso valor y en una zona residencial que a pesar de haber contribuido a frenar la expansión de las llamas ha sufrido también daños".

🔥 Incendio en la carretera de Piedrabuena a la salida de Ciudad Real pic.twitter.com/U1IOC5kUUu — wikiCR Ciudad Real (@wikiCR) August 27, 2025

"Hay que destacar la afección material en algunas propiedades. El susto ha sido grande porque el incendio se produjo muy cerca de la ciudad", ha expresado.

Mantenimiento de parcelas

El Ayuntamiento ha recordado que cada año se exige a los propietarios de fincas rústicas que mantengan sus terrenos desbrozados y en buen estado de limpieza con el objetivo de prevenir incendios durante la época estival.

"La seguridad de la ciudadanía y la protección de nuestro entorno natural son una prioridad. Por eso recordamos a los propietarios de fincas rústicas que es obligatorio mantenerlas limpias y desbrozadas, especialmente de cara al verano", ha indicado el alcalde.

Por último, ha afirmado que mantener los terrenos limpios no solo es una obligación legal, sino "un acto de responsabilidad con el conjunto de la ciudad y con la seguridad de todos".