Carlos Suárez, referente del deporte extremo y hecho a burlar a la muerte, sufre un accidente letal en Toledo

El municipio toledano de La Villa de Don Fadrique ha sido escenario este martes de una trágica muerte. La víctima es el reconocido alpinista y saltador base Carlos Suárez, madrileño de 52 años de edad, quien se ha precipitado al vacío tras saltar desde un globo aerostático sin que su paracaídas se abriera.

El fatídico accidente ha ocurrido durante el rodaje de la película La Fiera, de Atresmedia Cine y Mod Producciones, en la que participaban otros cuatro paracaidistas, quienes han aterrizado sin problemas. Ambas productoras han emitido un comunicado lamentando el fallecimiento y enviando su pésame a la familia y amigos.

"Las maniobras se estaban llevando a cabo bajo las estrictas medidas de seguridad que exige este tipo de actividad. Carlos era un gran experto en escalada, paracaidismo y salto base, con muchos años de experiencia en estas disciplinas", han señalado.

COMUNICADO DE ATRESMEDIA CINE Y MOD PRODUCCIONES. pic.twitter.com/DwuXamN3Z5 — Atresmedia Cine (@atresmediacine) April 1, 2025

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido poco antes de las 9:15 horas, cuando el equipo ha ejecutado el salto desde el globo. Ha sido en el momento de la recogida de los equipos cuando se ha constatado que el paracaídas de Carlos Suárez no se había abierto, estrellándose fatídicamente contra el suelo en una zona cercana al aeródromo del municipio toledano.

El rodaje llevaba varios días en marcha en la zona. De hecho, la de este martes era una de las últimas tomas previstas, tras un cambio en el plan de grabación para adelantar el final antes de la llegada de una nueva borrasca en los próximos días, según han indicado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM fuentes conocedoras.

Referente del sector

Carlos Suárez era una figura icónica en el mundo de los deportes extremos. Su trayectoria en escalada, paracaidismo y salto base lo convirtió en un referente, no solo por sus hazañas, sino también por su filosofía de vida, que compartía como conferenciante.

Durante su participación en el pódcast One Take ya relató una experiencia anterior en la que rozó la muerte, cuando durante un salto su paracaídas de reserva tampoco se abrió. Y en octubre de 2024, en otro pódcast llamado Morir de éxito, reflexionó sobre la contradicción que sentía al desafiar constantemente el peligro: "Siempre he vivido con una especie de contradicción, sin acabar de comprender del todo por qué hacemos lo que hacemos. Tratar de resolver esas contradicciones es lo que me impulsa a seguir en este juego y querer encontrar respuestas".

"Es una especie de ajedrez complejo y cambiante, algo infinito a lo largo de los años y difícil de explicar. Pero, al final, es un juego apasionante. No se trata solo de adrenalina, sino también de una filosofía de vida: intentar sacar el máximo partido de una situación extrema. Creo que eso puede llevarte a hacer cosas extraordinarias y a ser la mejor versión de ti mismo", reflexionó.

En la misma entrevista, cuando le preguntaron si le gustaría que su hija de corta edad siguiera sus pasos en un futuro, respondió con franqueza: "En principio no, aunque es una decisión muy personal".

En La Revuelta

Casualmente, apenas unas horas antes de su muerte, el nombre de Carlos Suárez salió a relucir en La Revuelta, el programa de máxima audiencia de TVE.

Uno de los asistentes como público propuso a David Broncano que entrevistara al deportista por sus impresionantes hazañas y le entregó su libro, Morir por la cima.

El propio presentador, también aficionado a los deportes de riesgo, reconoció conocer al alpinista y seguirle mucho. "Es una buena recomendación", añadió Broncano. Sin embargo, el trágico accidente de este martes ha querido que esa propuesta llegue demasiado tarde.

Tal y como ha confirmado Juan Antonio Padilla, presidente del club de escalada Cota 8.000 de Toledo, Carlos Suárez tenía previsto participar próximamente en unas jornadas sobre escalada en la capital castellanomanchega, en el marco de la Semana de la Montaña y de los actos como Ciudad Europea del Deporte. "Era una persona increíble", ha señalado Padilla todavía impactado por el fatal accidente.

Carlos Suárez, una vida al límite

Carlos Suárez (1972-2025) fue un destacado alpinista, escalador, saltador base, escritor y conferenciante, cuya trayectoria estuvo marcada por hazañas en algunas de las rutas de montaña más exigentes del mundo.

Su pasión por los deportes de riesgo comenzó a los 13 años y, a lo largo de su vida, llevó su carrera en el alpinismo y la escalada a los niveles más altos. Entre sus mayores logros destaca la escalada en solo integral por la cara oeste del Naranjo de Bulnes, convirtiéndose en el primer alpinista en lograrlo. Además, fue tres veces campeón de escalada deportiva en velocidad, exploró los Alpes y alcanzó la cima del Cho Oyu, en el Himalaya.