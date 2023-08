Denuncian una agresión ideológica en Talavera: "Les dejaron inconscientes en el suelo"

Unidas por Talavera-Sumar ha denunciado este jueves una agresión producida en la ciudad "por motivos ideológicos" en la que unos individuos identificados como "nazis" amenazaron con acuchillar a unos jóvenes, simpatizantes de izquierdas, a los cuales "dejaron inconscientes en el suelo".

Según ha informado el partido a través de un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana y las víctimas "precisaron atención hospitalaria".

Tras este episodio, Sumar ha pedido al Ayuntamiento que intervenga de manera urgente ante los que considera "un posible rebrote de agresiones" en la localidad, recordando la supuesta agresión homófoba que sufrieron dos jóvenes en una discoteca hace un par de semanas.

Petición al alcalde

El líder de la formación, Fidel Cordero, ha exigido al alcalde, José Julián Gregorio, que como responsable de seguridad intervenga para "que no se dé una imagen nefasta de Talavera de la Reina".



Además, ha solicitado la intervención del Ayuntamiento, independientemente de lo que suceda en los tribunales con los agresores, "para que no se traslade a ciertos colectivos de la sociedad que la ciudad no tiene seguridad". "Es su deber investigar lo sucedido", ha asegurado.

"Desde Unidas por Talavera-Sumar siempre estaremos por la convivencia en paz y nos opondremos por todos nuestros medios a la violencia y su impunidad", ha zanjado.

