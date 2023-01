Detenidos los gemelos de Toledo que salían a robar hasta seis noches por semana

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos gemelos de 32 años de edad como supuestos autores de hasta ocho delitos de estafa. Según la Benemérita, se hacían con tarjetas de crédito o libretas bancarias, todas ellas con el número PIN apuntado, sustrayéndolas del interior de vehículos aparcados en las provincias de Toledo -donde estaban afincados-, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz.

Una vez con las tarjetas o libretas en su posesión, retiraban en el cajero automático el máximo permitido de dinero en efectivo. Como utilizaban diversas herramientas para abrir las puertas de los vehículos "sin ocasionar daños aparentes y así no levantar sospechas", en uno de los casos llegaron a vaciar la cuenta corriente de uno de los perjudicados, un jubilado de Riolobos (Cáceres), al que robaron 31.000 euros "al no revisar su cuenta bancaria con regularidad y no darse cuenta de los movimientos fraudulentos que se le estaban haciendo", ha informado la Benemérita mediante una nota de prensa.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Talavera de la Reina entre los meses de enero y noviembre del 2022, a raíz de diferentes denuncias interpuestas durante el año 2021 por vecinos de la comarca talaverana.

Como un trabajo

Durante la investigación, los agentes pudieron comprobar que los hermanos gemelos, que contaban con una gran pericia en la apertura de vehículos personales y profesionales, llevaban años dedicados a esta actividad delictiva, que para ellos era "prácticamente un trabajo", puesto que salían a ejercerla de cinco a seis noches por semana.

Por el momento, la Guardia Civil les atribuye hasta ocho delitos de estafa que les han reportado unos beneficios ilíticos de 70.000 euros.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina.

Recomendaciones

Para no ser víctima de este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda no apuntar el número PIN en las tarjetas o libretas, no dejar documentación bancaria en el interior de vehículos y revisar regularmente los movimientos de las cuentas corrientes por si se hubiese hecho algún cargo fraudulento.

Además, instan a no dejar las tarjetas de repostaje en los vehículos profesionales, puesto que "pueden ser utilizadas fraudulentamente en cajeros para retirada de efectivo y se suele escribir el número PIN para no ser olvidado por empleados que las utilizan".

