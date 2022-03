Buscan por tierra y aire a una mujer desaparecida en Numancia de la Sagra (Toledo)

Un amplio dispositivo de búsqueda, formado por alrededor de cien personas, continúa este jueves tratando de dar con el paradero de Inmaculada, una vecina de Numancia de la Sagra (Toledo) de la que nada se sabe desde el lunes 28 de marzo, cuando fue vista por la mañana saliendo de su casa con una prenda de abrigo rosa que podría ser una bata.

Fuentes de la Guardia Civil de Toledo han confirmado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que un familiar de Inmaculada, que tiene 63 años, denunció la desaparición de la mujer el pasado martes, cuando comenzó a ser buscada de inmediato y se iniciaron las investigaciones para poner luz sobre el caso, sin haberse aclarado todavía si se trata de una marcha voluntaria o forzada, o si la desaparecida podría haber sufrido algún tipo de accidente.

Amplio dispositivo

Las mismas fuentes han asegurado que en la búsqueda de Inmaculada en la localidad sagreña y los parajes de los alrededores están participando un helicóptero, el Servicio Cinológico -con perros adiestrados para encontrar personas- y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Benemérita.

Además, también forman parte del dispositivo agentes de la Policía Local de Numancia de la Sagra, Protección Civil, agentes medioambientales y voluntarios.

El Consistorio del municipio toledano, que cuenta con algo menos de 5.000 habitantes, publicó este miércoles en su perfil oficial en la red social Facebook: "Desde el Ayuntamiento de Numancia, informamos que seguimos con la búsqueda de nuestra vecina Inmaculada, Desde primera hora de la mañana Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil siguen con el operativo por el municipio y alrededores. Si alguien tiene algún tipo de información pónganse en contacto con el 112".

"Se ha peinado toda la zona"

Este jueves las batidas se han reactivado de nuevo tratando de encontrar lo antes posible a Inmaculada, tal y como ha asegurado el alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez Trujillo, a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Pese a ello, el regidor ha señalado que el caso ha entrado en una segunda fase después de 48 horas de búsqueda incesante sin resultados. "Ahora es la Policía Judicial la que se ha hecho cargo de la investigación porque se ha pateado la zona de los alredores de Numancia de la Sagra, en 40 o 50 kilómetros a la redonda hasta con perros y un helicóptero, y no hemos dado con ella", ha señalado.

Teniendo en cuenta que Inmaculada tiene la movilidad reducida y que en el pueblo se quiere "creer que su marcha ha sido voluntaria", el regidor ha informado de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están rastrando los movimientos registrados en las estaciones de autobuses que hay entre Madrid y Toledo tratando de averiguar si la mujer podría haber hecho uso de algún medio de transporte colectivo.



"Se ha ido sin nada", ha dicho el alcalde sobre Inmaculada, que tampoco lleva consigo con la medicación que toma a diario. "Una persona del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento fue a su casa el lunes por la mañana y allí no estaba. El marido dijo que había salido, pero que no sabía donde estaba. Y hasta ahora", ha contado Sánchez Trujillo, que asegura: "No vamos a parar de buscar".

Sigue los temas que te interesan