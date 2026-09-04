El cierre psiquiátrico ya dura 169 días en el Mancha Centro: Salud Mental exige al Sescam contratar sanitarios y reabrir

Miembros de la junta directiva de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha tras su reunión en Alcázar de San Juan. Salud Mental CLM

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha exigido al Sescam que recupere cuanto antes los servicios de psiquiatría del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cerrados desde hace 169 días. La entidad reclama la contratación de profesionales para completar la plantilla y garantizar una atención "digna, segura, constante y terapéutica".

La petición se ha formalizado este jueves tras la reunión de la Junta Directiva de la Federación, celebrada precisamente en Alcázar de San Juan. Durante el encuentro, la entidad local Luz de la Mancha expuso las consecuencias que está teniendo el cierre de la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) y de las Urgencias de psiquiatría en un área sanitaria con más de 200.000 tarjetas sanitarias.

La Federación ha hecho suyas las reivindicaciones de esta asociación, que durante más de cinco meses ha encabezado las movilizaciones para reclamar la reapertura. En este tiempo ha recogido más de 26.000 firmas y ha convocado hasta ocho concentraciones frente al hospital.

Más de 5.000 afectados

Salud Mental Castilla-La Mancha advierte especialmente de las dificultades que está generando la situación para las personas con trastorno mental grave, más de 5.000 en el área sanitaria.

El cierre está obligando a muchos pacientes a desplazarse a otros hospitales de la región, principalmente los de Toledo y Ciudad Real, para recibir una atención especializada que antes tenían disponible en Alcázar de San Juan.

La Federación alerta también de las consecuencias para las personas que afrontan por primera vez un problema de salud mental. La situación actual, señala, puede provocar que la atención profesional que necesitan se demore o se vea comprometida.

A ello se suma la presión sobre los profesionales que continúan trabajando en el resto del servicio de salud mental del Mancha Centro. El incremento de la carga asistencial supone, según la organización, un riesgo para una plantilla que lleva meses afrontando las consecuencias del cierre.

Por todo ello, la Federación reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que adopte las medidas necesarias para recuperar ambos recursos y, fundamentalmente, que incorpore a los profesionales de psiquiatría necesarios para cubrir la plantilla asignada al hospital.