UGT denuncia que Sescam deniega a sus trabajadores permisos de conciliación familiar durante el verano

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha denunciado este jueves la situación que algunos profesionales están sufriendo este verano en distintos hospitales y centros de salud del Sescam.

Desde el sindicato alertan que se están denegando a los trabajadores, sin la debida justificación, derechos laborales como la reducción de jornada por el cuidado de hijos menores de 12 años.

Según el responsable de sanidad de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, los mandos intermedios estarían respaldándose en que es verano y que por lo tanto no se podrían conceder permisos de conciliación por necesidades del servicio, todo ello sin informes que validen debidamente esa denegación.

"En verano nuestros hijos e hijas menores de doce años no tienen colegio, y muchos profesionales hacen posible la tantas veces nombrada conciliación de la vida laboral y familiar, reduciendo la jornada y, en el mismo porcentaje, el sueldo" ha señalado Peiró.

En este sentido, el responsable de sanidad ha destacado que esta situación está afectando especialmente a las mujeres: "Es una realidad que los servicios sanitarios están feminizados, y en la mayoría de las ocasiones, son las mujeres las que solicitan los permisos por cuidados".

Peiró ha recordado que ya existen varias sentencias que reconocen legalmente este derecho —también contra el Sescam— que establecen que tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y la empresa.

Desde UGT instan a que se llegue a un acuerdo entre ambas partes, que no se abuse para la denegación de permisos de las necesidades del Servicio y piden que se sustituya el 100 % de estas reducciones para no sobrecargar al resto de profesionales.