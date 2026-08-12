Cae el sistema informático del Sescam y paraliza durante más de una hora la actividad: ya ha sido restablecido

El sistema informático del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha sufrido este miércoles una incidencia que ha provocado la caída de 'Mambrino XXI', una de las herramientas fundamentales para el funcionamiento diario de los centros sanitarios de la región. El fallo ha afectado durante una hora y 20 minutos aproximadamente a buena parte de la actividad asistencial.

Según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad, la incidencia ha impedido a los profesionales acceder con normalidad a las aplicaciones y sistemas necesarios para desarrollar su trabajo, lo que ha provocado retrasos y alteraciones en la atención sanitaria.

La caída de 'Mambrino XXI' se ha producido a las 8:20, según fuentes del Sescam, y ha tenido repercusión en distintos ámbitos de la actividad asistencial. La incidencia ha provocado la paralización de buena parte de la actividad sanitaria al no poder los profesionales acceder con normalidad a las aplicaciones y sistemas necesarios para desarrollar su trabajo.

Los equipos técnicos han trabajado para solucionar la incidencia y recuperar el funcionamiento del sistema. Finalmente, 'Mambrino XXI' ha vuelto a estar operativo poco tiempo después, por lo que los centros sanitarios están recuperando progresivamente la normalidad.

Una incidencia que también ha afectado a las comunicaciones

En el Hospital Universitario de Toledo, fuentes del centro han confirmado que se ha producido una incidencia relacionada con las comunicaciones, aunque han señalado que ya ha sido restablecida.

La situación ha generado alteraciones puntuales en el funcionamiento habitual del centro mientras se solucionaba el problema informático, en una jornada en la que la actividad sanitaria de la región se ha visto condicionada por la incidencia.

Segunda caída en apenas dos meses y medio

La nueva incidencia se produce apenas dos meses y medio después de otro fallo de 'Mambrino XXI' que afectó al Hospital Universitario de Toledo.

En aquella ocasión, la caída del sistema informático llegó a paralizar durante más de dos horas buena parte de la actividad del hospital, afectando también a servicios como Urgencias, las consultas externas y los quirófanos.