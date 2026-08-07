Vox denuncia que el vehículo itinerante para el cribado de cáncer en Castilla-La Mancha estará suspendido en agosto

El presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha afirmado que el camión itinerante encargado de realizar las pruebas de cribado no prestará servicio durante todo el mes de agosto.

Según Vox, se trata del "enésimo episodio de desmantelamiento de la sanidad" bajo el mandato de Emiliano García-Page. Este hecho obligará "a cientos de pacientes a desplazarse por carretera hasta Toledo, Ciudad Real o Madrid" para poder ser atendidos.

Moreno ha calificado la decisión como una muestra de "insensibilidad" del Gobierno de Page hacia las personas que se enfrentan a enfermedades "de extrema gravedad". La suspensión se produce en pleno verano, lo que implica "largos desplazamientos" para los pacientes afectados.

Se trata, ha explicado Moreno, de otra muestra de que para el PSOE "la salud de los castellanomanchegos es el último de sus problemas". Además, el diputado regional ha relacionado esta paralización estival con el caso de los cribados que sacudió al área sanitaria de Talavera de la Reina el pasado otoño.

Además, Vox ha vinculado la paralización del camión con los "recortes en las instalaciones hospitalarias". Según este partido, la Consejería de Sanidad "ha ordenado el cierre de la planta de cardiología de Talavera de la Reina" y ha derivado sus pacientes a la planta de oncología.

"El modelo de Page consiste en cerrar plantas, recortar personal y amontonar a enfermos con patologías complejas en áreas que no corresponden a su dolencia, saturando aún más al personal sanitario” ha lamentado Moreno.