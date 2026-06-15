Más de 25 colectivos denuncian que el Gobierno de Castilla-La Mancha bloquea el derecho al aborto en sus hospitales

Más de 25 organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos de Castilla-La Mancha han acusado al Gobierno regional de mantener bloqueado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública pese a que, según aseguran, existen profesionales sanitarios dispuestos a prestar este servicio.

Los colectivos, integrados en la Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha y entre los que figuran organizaciones como Amnistía Internacional, CCOO Castilla-La Mancha, UGT Castilla-La Mancha o la Plataforma 8M de Toledo, han remitido una carta al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para reclamar información detallada sobre la situación de esta prestación sanitaria en la región.

Las entidades denuncian la "falta de transparencia" del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras recibir lo que consideran una respuesta "incompleta e insuficiente" a una solicitud de acceso a información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Reclaman datos

Según explican, la Administración regional no ha facilitado datos sobre el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública ni las medidas concretas previstas para implantar esta prestación en hospitales públicos o centros de salud.

"Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores", señalan los colectivos en el escrito.

La plataforma sostiene que actualmente ninguna mujer puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en un centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que considera incompatible con la legislación estatal, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público.

Anuncios insuficientes

Además, los colectivos consideran insuficientes los anuncios realizados por el Ejecutivo autonómico para incorporar este servicio a la red pública. En concreto, rechazan la posibilidad de habilitar un único centro de referencia para toda la comunidad autónoma.

A su juicio, esta medida obligaría a muchas mujeres a desplazarse largas distancias y concentraría toda la actividad en un solo hospital, que podría convertirse en objetivo permanente de grupos contrarios al aborto.

"Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria", sostienen.

Apoyo de profesionales sanitarios

La plataforma también asegura que recientes testimonios de profesionales sanitarios del Sescam contradicen uno de los principales argumentos utilizados durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos.

Según indican, varios médicos han manifestado públicamente su disposición a realizar interrupciones voluntarias del embarazo dentro de la sanidad pública, aunque denuncian la existencia de obstáculos organizativos que impiden poner en marcha el servicio.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el problema no radica en la falta de profesionales, sino en la ausencia de planificación y voluntad política para desarrollar una prestación reconocida por la ley.

Petición de reunión y calendario

Los colectivos han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen la publicación de los datos necesarios para conocer la situación real de la prestación y la adopción de medidas que garanticen la protección de pacientes y profesionales frente a posibles actos de intimidación.

"Después de más de 15 años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas", concluyen las organizaciones.