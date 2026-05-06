Castilla-La Mancha tendrá 376 plazas MIR en 2026, cinco para la especialidad de urgencias: "Es la mayor oferta que ha habido"

Castilla-La Mancha oferta en el proceso de elección de plazas para Médico Interno Residente (MIR) un total de 376 plazas. Se trata del volumen más alto que ha tenido la región en su historia. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha sacado casi 9.300 puestos.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha destacado un dato que supone "la mayor oferta que ha habido nunca en la comunidad [autónoma]".

En redes sociales, el máximo responsable de la Junta de Comunidades ha detallado su desglose territorial: 114 corresponden a Toledo, 107 a Ciudad Real, 82 a Albacete, 50 a Guadalajara y 23 a Cuenca.

Está en marcha el proceso de elección de plazas #MIR2026.



Este año en Castilla-La Mancha contamos con la mayor oferta que ha habido nunca en la comunidad.



Son un total de 376:



114 en Toledo, 107 en Ciudad Real, 82 en Albacete, 50 en Guadalajara y 23 en Cuenca.



Como ya… pic.twitter.com/EwBUmELpCP — Emiliano García-Page (@garciapage) May 6, 2026

Asimismo, Page ha recordado que en este proceso de selección se estrena la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, para la que se convocan cinco plazas en la región.

"Enhorabuena a los que lleguéis a Castilla-La Mancha por estas plazas tan merecidas", ha concluido Page.