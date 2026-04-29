El PP ve electoralismo en el anuncio de Page sobre salud mental: "Lo hace por miedo a perder las elecciones"

El PP de Castilla-La Mancha ha cargado contra el presidente regional, Emiliano García-Page, tras anunciar este miércoles la puesta en marcha de unidades móviles de salud mental infanto-juvenil en las siete áreas sanitarias de la región.

El coordinador general de los 'populares' en la comunidad autónoma y diputado regional, Juan Antonio Moreno Moya, ha asegurado que esta medida llega "empujada por la cercanía de las elecciones" y ha denunciado la "falta de compromiso real" del Ejecutivo autonómico con la salud mental.

"Se acuerda ahora de ello cuando durante años no ha hecho absolutamente nada para mitigar el aumento de la demanda asistencial en la región", ha afirmado Moreno, después de que Page haya avanzado esta iniciativa durante el foro 'Crecer con Bienestar: Salud mental en la infancia y la adolescencia'.

Bienvenida "a la realidad"

"Sea bienvenido a la realidad, señor Page. Llega tarde, empujado por la cercanía de las elecciones y por el temor a perderlas, pero la salud mental no puede ser utilizada como herramienta política, sino abordada con seriedad, recursos y compromiso real", ha añadido.

Según ha informado el partido, Moreno ha lamentado que el Gobierno regional "no haya escuchado ni a los pacientes ni a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha", que llevan años reclamando más recursos humanos y económicos ante el incremento de casos relacionados con la salud mental. "Han ignorado sistemáticamente una realidad que ya era evidente para todos, menos para Page", ha dicho.

En este contexto, ha recordado que el PP ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Junta para aumentar la financiación destinada a salud mental, aunque, según ha asegurado, "Page siempre ha votado en contra".

Asimismo, ha señalado como "prueba evidente" de esa falta de compromiso el cierre reciente de recursos vinculados a la atención en salud mental, como el ocurrido en el Hospital Mancha Centro. "Pese a las reivindicaciones de pacientes y familias, Page no ha dudado en eliminar servicios esenciales, demostrando una total insensibilidad ante un problema tan grave", ha criticado.

Por último, Moreno ha aludido a datos del Ministerio de Sanidad, indicando que el teléfono 024 atendió en febrero 509 llamadas procedentes de Castilla-La Mancha, unas cifras que ha calificado de "muy preocupantes".