El PSOE responde a Núñez que la carrera profesional sanitaria ya se está negociando y acusa al PP de ser un "lastre"

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha respondido a las demandas de Paco Núñez sobre la carrera profesional sanitaria asegurando que su recuperación ya está en negociación con los representantes del sector.

"Estamos negociando la carrera profesional con los agentes sindicales de los profesionales sanitarios. Esperamos llegar a un acuerdo que vemos que es positivo", ha afirmado este domingo desde San Clemente (Cuenca).

Godoy ha defendido así la actuación del Gobierno regional frente a las críticas del líder del PP y ha subrayado que, en los últimos diez años, el Ejecutivo de Emiliano García-Page no solo ha recuperado "todos los derechos socioeconómicos y laborales" de los sanitarios, sino que "en algunos hemos ido además dos pasos más allá".

"Acostumbrados" a los despidos

En este contexto, ha asegurado que estas negociaciones evidencian el compromiso del Gobierno con el cuidado de los profesionales sanitarios, frente a lo que considera una actitud contraria del PP.

De hecho, ha señalado que el proceso abierto "ha descolocado" a Núñez y a su partido, "que esperaba que no hubiese ninguna negociación y ningún acuerdo", y ha recordado que en su etapa de gobierno —entre 2011 y 2015 con María Dolores de Cospedal como presidenta—estuvieron "acostumbrados" a los despidos en el ámbito sanitario.

Más allá de la sanidad, Godoy ha cargado con dureza contra los 'populares', a los que ha calificado de "lastre" para Castilla-La Mancha. "No tener a un partido fuerte en la oposición es malo para los castellanomanchegos", ha asegurado, al tiempo que ha criticado que el PP regional actúe "por orden de Génova".

Asimismo, ha afirmado que el PP "no es de fiar" y ha puesto como ejemplo la ruptura del acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía, sobre el que ha pedido que retiren "la enmienda que no está consensuada con la sociedad civil".

Con todo, el dirigente socialista ha contrapuesto la negociación abierta en materia sanitaria con la falta de acuerdos que, a su juicio, caracteriza al PP, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico trabaja para reforzar la Atención Primaria y avanzar en el reconocimiento de los profesionales.