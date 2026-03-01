Arrancan en Toledo los exámenes de la mayor oferta de empleo de la historia del Sescam con 5.381 plazas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que durante el primer fin de semana de celebración de los exámenes de la mayor Oferta de Empleo Público de la historia del Sescam en la Universidad Laboral de Toledo se han desarrollado con total normalidad.

Así lo ha destacado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, quien ha recordado, que es el mayor proceso selectivo celebrado en la historia del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha, tanto por el número de convocatorias (199), categorías incluidas (97) y número de plazas (5.381), ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa.

Concretamente, el sábado 28 de febrero, se celebraron los primeros exámenes, con las pruebas correspondientes a diez categorías profesionales de Facultativo Especialista de Área: Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Cirugía Pediátrica, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Interna, Medicina Nuclear y Psicología Clínica.

En la jornada de este domingo, 1 de marzo, se han celebrado los exámenes de otras nueve categorías de Facultativo Especialista de Área, en concreto las de Bioquímica Clínica, Cirugía Plástica, Farmacia Hospitalaria, Geriatría, Medicina Física y Rehabilitación, Microbiología y Parasitología, Oftalmología, Inspector Médico y Radiodiagnóstico.

Cortázar ha destacado que, por primera vez, en una categoría, concretamente Cirugía Plástica, se han presentado el 100% de los aspirantes inscritos, lo que hasta ahora nunca había sucedido en el sistema.

“Esto quiere decir que el Sescam y que Castilla-La Mancha son atractivas para los profesionales, tanto de residentes de nuestra región como del resto de autonomías, y que el esfuerzo de consolidar plazas, que asciende a más de 10.000 en los últimos 11 años, obtiene sus frutos”, ha afirmado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam.

Próxima semana

Para la semana que viene los exámenes están fijados los días 7 y 8 de marzo donde se llevarán a cabo las pruebas de un total de 25 categorías, todas ellas de médico especialista.

El día 7 será el turno de Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Angiología y Cirugía Vascular, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neurología, Nefrología, Oncología Médica, Psiquiatría, Medicina del Trabajo, Médico de Emergencias y Médico de Admisión. El día 8 de marzo tendrán lugar las pruebas de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Torácica, Endocrinología y Nutrición, Inmunología, Medicina Intensiva, Neumología, Reumatología, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Radiofísica Hospitalaria y Pediatría.

Cortázar ha querido destacar que en las dos jornadas no ha habido ninguna incidencia y ha felicitado tanto al dispositivo que ha hecho posible estos exámenes, desde vigilancia, seguridad, integrantes de la Dirección General de Recursos Humanos, como a los miembros de los tribunales que han desarrollado sus funciones con total normalidad y excelente profesionalidad.

“Entendemos que las 20 categorías de las 97 convocadas que se han desarrollado este fin de semana estarán finalizado su proceso antes de que llegue este verano, consiguiendo así consolidar en un tiempo récord a casi 1.000 profesionales especialistas médicos”, ha destacado Cortázar.