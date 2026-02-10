Cientos de sanitarios se concentran frente al Hospital de Albacete para pedir la carrera profesional

Cientos de profesionales de la Sanidad se han concentrado frente al Hospital de Albacete para protestar y pedir la recuperación de la carrera profesional sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Con una pancarta con el lema 'Carrera profesional ya' y algunas imágenes del presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, este martes han arrancado las protestas que han convocado de forma conjunta los sindicatos SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CC OO y UGT.

Por su parte, Ángel García, secretario de Acción Sindical de SATSE en Castilla-La Mancha, ha denunciado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que todavía no tiene la carrera profesional pese a que "es un derecho que todos los trabajadores estatutarios tienen".

"La Junta se niega a devolver ese derecho de progreso que tenemos todos los trabajadores", ha lamentado.

De CCOO, Pilar Ramos ha expresado que este martes comienzan las movilizaciones en Albacete y que "existe unidad de acción de todos los sindicatos". Y ha reclamado la recuperación "de una vez por todas" de la carrera profesional.

"Estos recortes tienen que parar. Retomar la carrera profesional era una promesa del programa electoral del presidente de la Junta", ha recordado.

Del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, ha indicado que el Sescam podría "al menos ir reconociendo los grados, si alega que no hay dinero para pagar la carrera profesional".

Más protestas

Durante la concentración de este martes, los sindicatos han advertido que las protestas "no cesarán hasta que consigan que el Sescam y la Junta cumplan con sus profesionales".

Por último, han apuntado a la diferencia salarial a igual categoría con otras comunidades que tienen reconocida la carrera profesional sanitaria. "Puede ir desde los 80 euros al mes hasta más de 1.000 euros entre los médicos con más años de trabajo", han lamentado.