Castilla-La Mancha abre de forma especial 16 centros de salud para vacunar contra la gripe este lunes 29 de diciembre

El Gobierno de Castilla-La Mancha potenciará la campaña de vacunación frente a la gripe con la apertura especial de 16 centros de salud repartidos por toda la región. Esta iniciativa se desarrollará exclusivamente este próximo lunes 29 de diciembre, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acudir a recibir su dosis entre las 9:00 y las 20:00 horas.

En la provincia de Albacete, la vacunación se llevará a cabo en el Centro de Especialidades de la calle San Juan en la capital, así como en los centros de salud de Almansa, Caudete, Hellín 2 y Villarrobledo. Por su parte, en Ciudad Real se han habilitado el centro de salud Ciudad Real III, los de Herencia, Manzanares, La Solana, Tomelloso 1 y el centro Barataria de Puertollano, además del Hospital de Valdepeñas, donde se administrarán las dosis en la sala de extracciones.

También abrirán el centro de salud Cuenca 4 en la provincia conquense y Los Manantiales en Guadalajara. En la provincia de Toledo, los puntos de referencia serán el centro de salud de Buenavista, en la capital, y el centro de salud Río Tajo en Talavera de la Reina.

Esta jornada de refuerzo se produce tras alcanzar ya una cobertura del 57,7 % en mayores de 60 años, lo que supone un total de 310.243 personas protegidas en este grupo de edad.

Las autoridades sanitarias han administrado ya 50.547 vacunas a menores de 14 años y más de 100.000 dosis a la población comprendida entre los 14 y 59 años.

Desde la Consejería de Sanidad se anima a toda la ciudadanía que aún no haya participado en la campaña a acudir este lunes para potenciar su protección frente al virus.