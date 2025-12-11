El Sescam asegura que "ningún informe alerta" de sustancias tóxicas en los laboratorios del Hospital de Toledo

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Íñigo Cortázar, ha asegurado este jueves que "ninguno de los más de 100 informes técnicos que se han hecho en el Hospital Universitario de Toledo ha dado datos alarmantes sobre la presencia de sustancias tóxicas en los laboratorios".

Cortázar ha apuntado a más de un centenar de mediciones que han llevado a cabo "tanto entidades públicas como privadas". "En ningún caso están dando mediciones por encima normal, ni en formaldehído ni en otros elementos tóxicos", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que siempre se ha mantenido el criterio de los técnicos en relación al Laboratorio de Anatomía Patológica del hospital. Y cuando la Inspección de Trabajo aconsejó su cierre se cerró "conforme siempre a lo que decían los técnicos".

"Lo que es innegociable es la salud de los trabajadores, que es lo que más nos importa. Estamos vigilantes y seguimos con todos los canales de interlocución con ellos", ha sentenciado.

Mediciones adicionales

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, a finales del mes de noviembre, la Dirección del Hospital de Toledo informó a la Inspección de Trabajo y al Comité de Seguridad y Salud sobre las mediciones que se estaban llevando a cabo y de nuevas medidas de reorganización en el área de Anatomía Patológica con el objetivo de "reforzar la seguridad y proteger la salud de los profesionales".

No obstante, la delegada de Prevención del hospital, Inés Pedreño, aseguró el pasado 27 de noviembre que "los trabajadores están hartos de decir que medir no es proteger", en referencia a los controles con los que el Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta que todas las mediciones de toxicidad son negativas.

Asimismo, en las últimas fechas se han convocado manifestaciones para reclamar la dimisión de la dirección hospitalaria y del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.