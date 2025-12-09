Médicos de Castilla-La Mancha denuncian "sobrecarga laboral" y "deterioro" en la sanidad pública

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha iniciado este martes una huelga de cuatro días en respuesta al "profundo deterioro" de las condiciones laborales y al "grave déficit estructural" del sistema sanitario público regional.

Óscar Quintana, secretario general de CESM-CLM, ha explicado en rueda de prensa que la reactivación de la carrera profesional, paralizada desde 2012, constituye la principal reivindicación en la comunidad autónoma.

Castilla-La Mancha es la única región que no reconoce nuevos grados, lo que supone "una discriminación injustificada" para miles de médicos y facultativos, ha señalado Quintana, que ha reclamado incluir en los presupuestos de 2026 la dotación necesaria para desbloquear este derecho.

Entre otras demandas, el sindicato ha pedido una adecuación real de las plantillas a las necesidades asistenciales, reducción de la sobrecarga laboral, actualización de la normativa de guardias, mejoras para residentes y sustitutos, y el cumplimiento íntegro del acuerdo de atención primaria.

Estatuto propio

Asimismo, se ha reclamado un refuerzo de la seguridad frente a agresiones y la aprobación de un estatuto propio de la profesión médica a nivel nacional.

Quintana ha subrayado que la huelga "no es contra los ciudadanos, sino por ellos", alertando de una situación asistencial "insostenible" con plantillas insuficientes, demoras crecientes y agendas saturadas.

Por su parte, Jorge Juan Curiel, presidente regional del sindicato y miembro del comité de huelga nacional, ha asegurado que la convocatoria se debe a la "falta de interés" de las administraciones para resolver los problemas de la sanidad pública y ha criticado la "improvisación" en la fijación de los servicios mínimos, que en algunos casos alcanzan incluso al 100 % de la plantilla.

Jornadas equiparables

Rosa Sarabia, vicesecretaria del sindicato en Ciudad Real, ha apelado a la ciudadanía para obtener su apoyo y ha defendido que el colectivo busca jornadas equiparables a otros trabajadores sanitarios, reconocimiento de las horas efectivamente trabajadas y condiciones dignas para estudiantes y residentes.

Los responsables sindicales han anunciado que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta efectiva del Ministerio de Sanidad y del Gobierno regional, advirtiendo que la situación "ha llegado a un límite" y que la defensa de la profesión es inseparable de la defensa de la sanidad pública.

Apoyo estudiantes

Además, un centenar de estudiantes de la Facultad de Medicina de Ciudad Real se ha concentrado a las puertas del centro universitario para secundar la huelga convocada a nivel estatal por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), en protesta por el borrador de modificaciones del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad.

Los alumnos, que se adhieren a la convocatoria los días 9 y 10 de diciembre, han denunciado que el texto "carece de un marco regulatorio adecuado" para el ejercicio de la profesión médica y no reconoce "la especificidad ni la responsabilidad" del trabajo facultativo. Reivindican un marco propio que refleje la complejidad de la profesión y garantice un espacio de negociación exclusivo.

Falta de carrera profesional

Durante la concentración, los estudiantes han criticado la falta de una carrera profesional homogénea en España, condiciones laborales que mantienen jornadas de hasta 45 horas semanales y guardias de hasta 17 horas, así como la movilidad forzosa y las incompatibilidades que limitan la actividad profesional.

Solicitan jornadas máximas de 35 horas, guardias retribuidas con descanso adecuado, pagas extraordinarias íntegras y un modelo retributivo justo para médicos internos residentes (MIR).