Castilla-La Mancha "monitorizará" los servicios mínimos durante la huelga de médicos para "garantizar la atención"

Imagen de archivo de la sede del Sescam en Toledo.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha constituido un Comité de Seguimiento con motivo de la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz.

Este órgano tiene como objetivo supervisar el desarrollo de la convocatoria y garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos para preservar la atención sanitaria esencial.

El comité, integrado por el Consejo de Dirección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), monitorizará en tiempo real la actividad en todos los centros sanitarios de la región.

Su labor consiste en verificar que se respeten los servicios mínimos, asegurar la continuidad asistencial necesaria y proteger al mismo tiempo el derecho fundamental de huelga de los profesionales, según ha informado la Junta en un comunicado.

Colectivo médico

Dada la particularidad de esta huelga, que afecta al colectivo médico y se extiende durante cuatro días consecutivos, enlazando con fines de semana, el comité realizará un seguimiento continuo de la actividad asistencial.

La autoridad sanitaria advierte que esta prolongada ausencia de actividad ordinaria podría suponer hasta nueve días sin actividad habitual en algunos centros, lo que requiere una vigilancia especial para evitar situaciones que comprometan la evolución clínica de los pacientes o generen tensiones asistenciales evitables.

Tiempos de espera

Según la resolución de servicios mínimos, la finalidad es garantizar la atención sanitaria inaplazable, evitar la saturación de los centros y asegurar que la ciudadanía reciba los cuidados esenciales, incluso en un contexto de menor actividad.

La Consejería ha señalado que, si bien los tiempos de espera podrían aumentar durante la huelga, la atención no se verá interrumpida cuando los recursos indispensables estén disponibles.