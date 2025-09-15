La Junta deja fuera del Mapa Sanitario el centro de salud de Valparaíso y Toledo anuncia alegaciones

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que presentará alegaciones al borrador del Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha tras constatar que no recoge la construcción de un nuevo Centro de Salud que dé cobertura a los barrios de La Legua, Valparaíso y Vistahermosa.

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas ha asegurado que han decidido dar este paso al comprobar que la Consejería de Sanidad no ha incluido modificación alguna a la orden 201/2018, “a pesar de que, en junio del 2024, presentamos un escrito solicitándolo”.

En este sentido, ha recordado que la construcción de esta infraestructura fue una de las peticiones que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, abordó con el consejero de Sanidad en la reunión que ambos mantuvieron en octubre del 2023.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Toledo considera "imprescindible" que se ponga en marcha esta nueva Zona Básica de Salud que permita garantizar una "atención sanitaria más cercana y adecuada" a los 6.000 vecinos de estos barrios y alivie la presión asistencial que actualmente soportan los Centros de Salud de Palomarejos y Buenavista.

“Si no se atiende esta petición principal, al menos se debería crear un consultorio médico local”, ha señalado Illescas, ya que esta modificación también "corregiría la extraña situación de que un barrio esté dividido en dos zonas de salud", puesto que Valparaíso y La Legua suponen una misma unidad barrial.