Las enfermeras de Castilla-La Mancha reclaman "un papel protagonista" y puestos "mucho más específicos" en la sanidad

La presidenta del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha, Concha Piqueras, ha cifrado en al menos 900 las enfermeras que haría falta incorporar a la sanidad autonómica para acercarse a la ratio de otras comunidades como País Vasco o Navarra.

"Me interesa el número, me interesa su distribución, me interesa lo que van a hacer esas enfermeras y me interesa mucho cuál es el diseño que tenemos de planificación de los recursos humanos en un plazo de carrera profesional tan largo", ha reflexionado en una entrevista con la Agencia EFE.

Según el informe sobre la situación de la enfermería en 2024, publicado por el Ministerio de Sanidad a principios de este año, la ratio de enfermeras por cada mil habitantes en Castilla-La Mancha es de 6,29, una centésima por encima del 6,28 de la media nacional.

Pese a ello, Piqueras ha señalado: "¿Faltan enfermeras en atención primaria? Radicalmente, sí". Asimismo, ha advertido que en este ámbito se avecina un "gran cambio generacional", apuntando a la necesidad de que no solo se cubran las jubilaciones de los próximos años, sino que también lleguen nuevos profesionales "con ganas de hacer la nueva reforma de la atención primaria".

La presidenta del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha, igualmente, ha defendido que es imprescindible contar con más enfermeras en otros recursos sociosanitarios como las residencias de mayores o los colegios, lamentando que se haya perdido "un tiempo maravilloso en trasladarle valores positivos de salud y de cuidado" a los níños y jóvenes de la región, algo que no puede hacerse debido a la falta de enfermeras escolares.



Unas profesionales sobre las que Piqueras ha añadido que podrían "atender y prevenir problemas de salud que ya tienen los niños y que sabemos que cuando sean adolescentes tendrán más riesgos".

Diferencias por provincias

Sobre la distribución de enfermera en la región, ha indicado que existe una "gran variabilidad" entre provincias y ha puesto como ejemplo las dificultades para cubrir plazas en zonas como Cuenca o Guadalajara, mientras que la situación es más estable en las ciudades o cerca de grandes centros hospitalarios.

Además, ha apuntado que la proximidad a grandes núcleos de población hace que algunos destinos sean "más atractivos desde el punto de vista profesional", lo que está provocando una "fuga de profesionales" desde Guadalajara a otras comunidades autónomas.

Por ello, ha insistido en que "hay que intentar que esos puestos de trabajo sean interesantes para las enfermeras, y no quiero que se interprete sólo económicamente", sino que también impliquen "liderar la atención primaria y tener cierta estabilidad y reconocimiento".

Revisión de competencias

Piqueras ha defendido que los enfermeros son "los profesionales mejor preparados, más cualificados para abordar toda esa panoplia de problemas de salud", y ha abogado por una remodelación de sus competencias.

En este sentido, ha criticado que la implantación de los estudios universitarios y la reforma de Bolonia no han permitido a los profesionales "desplegar y desarrollar todo lo que han aprendido". En su opinión, es necesario que puedan aplicar "todo lo que saben hacer, de manera autónoma, y no tengan un papel auxiliar, sino un papel protagonista en pensar los cuidados, en diagnosticar problemas de salud y en poner en marcha las estrategias que saben".

Según el informe del Ministerio de Sanidad, cuatro de cada 10 enfermeras quieren abandonar su profesión por motivos profesionales. Piqueras ha asegurado que "se quedarían si tuvieran un despliegue de competencias, si las dejásemos hacer muchas cosas para las que están formadas".

Enfermeras especialistas

En este sentido, durante su entrevista con la Agencia EFE, ha reclamado que se "aproveche el talento de las personas que hemos formado, para que lo devuelvan en puestos de trabajo mucho más específicos".

Tras 20 años desde la puesta en marcha del modelo de especialización, Castilla-La Mancha aún no ha determinado cómo se van a integrar estos profesionales. "Hemos sido pacientes, pero ya es el momento de ponernos un poquito serios", ha advertido.

Piqueras, por último, ha insistido en que "una enfermera pediátrica debe estar cuidando niños", al igual que una enfermera geriátrica debe ocuparse de los mayores, para evitar que las profesionales formadas en la región acaben optando por otros destinos donde se les ofrezcan mejores condiciones.