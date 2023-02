Dos de los 100 mejores médicos de España (según Forbes) trabajan en Castilla-La Mancha

La revista Forbes, en su edición nacional, no solo publica anualmente la lista con los más ricos de España, sino que selecciona a los 100 mejores médicos del país.

El listado incluye, según ha explicado la revista, a "profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente".

Todos ellos son seleccionados "en base a la opinión de periodistas del sector sanitario y teniendo en cuenta la presencia en medios, reconocimientos, ocupación de puestos de relevancia y aportaciones realizadas en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia por parte de los profesionales médicos que ejercen en centros hospitalarios españoles".

Ningún profesional del Sescam

Este 2023 la lista Forbes con los 100 mejores médicos de España no incluye a nigún profesional que trabaje para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aunque dos de ellos forman parte del equipo del Hospital Quirónsalud Albacete, que es de carácter privado.

En la categoría de Cirugía Cardiaca, la publicación incluye entre los médicos más destacados del país a Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, que ya ha formado parte de esta lista en otras ocasiones, incluido el año pasado.

"Con más de 6.000 cirugías cardiacas mayores realizadas, es todo un referente en España. Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete, coordina además el servicio de Cirugía Cardíaca en los hospitales universitarios madrileños Rey Juan Carlos y Hospital General de Villalba. Licenciado por la Facultad de Medicina del País Vasco, es Fellow of The European Board of Thoracic and Cardiovascular Sugery, profesor honorario del Departamento de Cirugía de la UAM y Colaborador Honorario de la Facultado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro de The Society of Thoracic Surgeons (USA), de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular y de la Sociedad Española de Cardiología. Es Premio Nacional de Medicina 2021 en Cirugía Cardíaca", dice Forbes sobre él.

Y, en la categoría de Oncología, se incluye Jesús García-Foncillas como director del Instituto Oncológico "OncoHealth", que aglutina a los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, el General de Villalba y el Hospital Quirónsalud de Albacete.

"Catedrático de Oncología de la Universidad Autónoma y profesor del Máster de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva más de 25 años dedicado a la investigación en oncología y es autor de más de 189 artículos y numerosos libros especializados", cuenta Forbes sobre García-Foncillas, que es también director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y director de la División de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Previamente dirigió el Departamento de Oncología y la Unidad de Genética Clínica de la Clínica de la Universidad de Navarra y su laboratorio de Farmacogenómica del CIMA. .

