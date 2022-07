Un joven de Ciudad Real, octavo caso de viruela del mono en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha registrado este martes un nuevo caso de viruela del mono. Según ha informado el Gobierno autonómico a través de un comunicado, se trata de un joven de 28 años de la provincia de Ciudad Real.

De esta forma, ya son ocho las personas afectadas en la región: cuatro en Toledo -donde se registró el primer caso el pasado 8 de junio-, dos en Ciudad Real, otro en Guadalajara y uno más en Albacete.

En España, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), a día 1 de julio se habían notificado un total de 1.196 casos confirmados pertenecientes a 16 comunidades autónomas. Así, desde el pasado 23 de junio se han registrado 460 nuevos casos.

Un total de 1.185 son hombres y 11 son mujeres, oscilando la edad entre los tres y los 67 años, con una media de 37 años.

Respecto a los síntomas de la enfermedad, los más habituales son fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, inflamación en los ganglios y erupciones en manos y cara, similares a las producidas por la varicela. El período de incubación va de los cinco a los 13 días, aunque en ocasiones puede llegar hasta los 21.

Cómo prevenir la enfermedad

A pesar del aumento de casos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidía hace unos días por unanimidad no elevar el grado de alarma sobre esta enfermedad, ya que "los síntomas observados están siendo leves, apenas se transmite fuera del principal grupo de riesgo —los hombres que tienen sexo con hombres— y no existe transmisión explosiva". Además, señalaba que los afectados no están vacunados contra la viruela, que también protege en este caso.

Tal y como recoge la OMS a través de su página web, la manera de prevenir esta enfermedad es evitar el contacto directo con las personas que la padecen o creen padecerla.

"Si debemos tener contacto con estos pacientes, hay que animarles a guardar aislamiento, a cubrir sus lesiones si es posible y acercarnos con mascarillas. Cuando manipulemos ropa que haya estado en contacto con la piel del enfermo, debemos lavarnos las manos con regularidad, así como las sábanas, la ropa o las superficies afectadas", indica.

