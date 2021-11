CSIF denuncia un nuevo retraso del Sescam: "Los trabajadores están hartos"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia un nuevo retraso en la actualización de la Bolsa de Trabajo Selecta, un incumplimiento que se produce después de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) anunciase recientemente que la baremación estaría concluida como fecha límite para el pasado 30 de septiembre.

De esta forma, señala en nota de prensa, el Sescam "ha vuelto a incumplir su promesa una vez más, existe un enorme hartazgo de los trabajadores. Es normal teniendo en cuenta que los llamamientos se están realizando sobre la Bolsa de 2018, la última que fue baremada", señala la vocal autonómica de Bolsa de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Arancha Pastor.

"Además del retraso de los años anteriores, en febrero de este 2021 se explicó desde la Consejería de Sanidad que antes del verano estarían evaluados los méritos del personal estatutario y posteriormente, en la Comisión de seguimiento de la Bolsa Selecta celebrada el pasado 30 de abril, se anunció que en siete meses estaría todo solucionado tras exponer que habían surgido problemas técnicos en el proceso", ha indicado.

El pasado 29 de octubre del 2021 CSIF registró un escrito al presidente de dicha Comisión exigiendo su inmediata convocatoria y las oportunas explicaciones. No en vano, se trata de una "Comisión que debería reunirse trimestralmente y que desde abril no ha vuelto a ser convocada, por mucho que por escrito se ha solicitado", añade Pastor.

"Es injusto para los trabajadores, se forman adecuadamente y dedican tiempo a mejorar sus méritos para que luego no puedan acceder a un puesto de trabajo. Es que no estamos hablando sólo del esfuerzo, sino de que en muchos casos entrar en esta bolsa supone un sustento económico que ahora no tienen", expone la vocal autonómica de Bolsa de CSIF Sanidad.

Por todo ello, CSIF reclama al Sescam que dé las oportunas explicaciones sobre este nuevo retraso, bareme y actualice de manera urgente la Bolsa de Trabajo Selecta.

Sigue los temas que te interesan