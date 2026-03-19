Greenpeace alerta de que 309 pueblos de Castilla-La Mancha beben agua con nitratos: consulta si el tuyo está en la lista

Greenpeace vuelve a alertar de que el agua de grifo que beben miles de ciudadanos en Castilla-La Mancha podría considerarse "contaminada" por nitratos al superar el umbral de seguridad que determina la ciencia.

La presencia elevada de nitratos en el agua de consumo puede acarrear graves consecuencias para la salud, especialmente para bebés y mujeres embarazadas, por el riesgo de metahemoglobinemia o "síndrome del bebé azul" y la posible relación con determinados tipos de cáncer digestivo.

Según la organización ecologista, un total de 309 pueblos castellanomanchegos superaron en 2024 el límite de 6 mg/l que la comunidad científica considera seguro. Además, en 34 de ellos el agua llegó a rebasar incluso el tope legal de 50 mg/l en algún momento del año, quedando no apta para el consumo humano.

"Contaminación invisible"

Se trata de una "contaminación invisible", en palabras de Greenpeace, porque estos niveles no alteran el color ni el sabor del agua, pero sí su seguridad sanitaria.

La ONG señala como causas principales "el uso masivo de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de animales explotados por la ganadería industrial y sus macrogranjas".

Los municipios castellanomanchegos con picos más altos de nitratos en 2024 fueron Salmeroncillos (Cuenca) con 128 mg/l, Talayuelas (Cuenca) con 118 mg/l, Pétrola (Albacete) con 100 mg/l y Torrejoncillo del Rey (Cuenca) con 102 mg/l.

En otros pueblos, la media anual superó con creces el límite legal. Fue el caso de las localidades conquenses de Villaverde y Pasaconsol (97,5 mg/l) o Salmeroncillos (90 mg/l).

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Para respaldar esta alerta, un equipo científico internacional, por encargo del Ministerio de Medio Ambiente danés, ha revisado la evidencia sobre los efectos de los nitratos y ha concluido que suponen un riesgo "incluso en concentraciones muy inferiores al límite legal actual".

Por ello, han recomendado reducir el límite máximo casi nueve veces, hasta los 6 mg/l, frente a los 50 mg/l fijados hace décadas para proteger solo a los lactantes.

Modelo agrario y ganadero

Greenpeace vincula este mapa de contaminación con el modelo agrario y ganadero de Castilla-La Mancha, recordando que en 2024 había casi 1,83 millones de cerdos, un 42 % más que hace una década.

"Todos estos animales necesitan mucho alimento –cultivos que usan de forma masiva fertilizantes sintéticos– y generan muchísimos excrementos", advierte la organización.

La ONG también alerta de la "amenaza de construcción de la macrogranja avícola más contaminante de España" en San Clemente (Cuenca), promovida por el Grupo Avícola Rujamar S.L., con capacidad para 1.080.000 gallinas ponedoras.

Greenpeace subraya que podría comprometer el agua de un municipio que hoy aún se mantiene por debajo del nuevo límite científico.

Peticiones

De cara al Día Mundial del Agua, que se celebrará el próximo domingo 22 de marzo, la organización exige al Gobierno de Castilla-La Mancha y a los ayuntamientos medidas urgentes: limitar la expansión de la ganadería intensiva, reducir drásticamente los fertilizantes sintéticos, crear perímetros de protección en captaciones de agua, aplicar políticas de "quien contamina paga" y rebajar de forma inmediata el límite de nitratos hasta los 6 mg/l recomendados por la ciencia.