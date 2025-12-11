La Asociación de Afectados por Cabañeros valora el acuerdo de control de ungulados pero lamenta que "llega 5 años tarde"

La Asociación de Afectados por el Parque de Cabañeros, un grupo que tiene el objetivo de "buscar una solución para preservar el hábitat en la zona privada del parque", ha alertado del "deterioro ecológico" tras cinco años sin acuerdos para el control de ungulados en el espacio mediante la caza.

En las últimas fechas, el Patronato del parque ha celebrado reuniones para avanzar en el primer convenio de colaboración entre el parque, la Junta y los propietarios dentro de Cabañeros. Lo suscrito contempla la realización de diferentes actuaciones de conservación de los valores naturales, restaurando sus ecosistemas, controlando y erradicando especies exóticas invasoras y gestionando las poblaciones de ungulados.

Cabe destacar que los ungulados son especies animales cuyas extremidades terminan en casco o pezuña. En el caso de Cabañeros, los ungulados que más se han multiplicado son ciervos y jabalíes.

Por su parte, la asociación ha lamentado que la firma de este convenio "llega con un retraso de más de cinco años, debido a que la moratoria prevista en la Ley de Parques Nacionales para formalizar los acuerdos de control expiró sin que se lograra ningún compromiso".

"El periodo transcurrido ha sido crítico para la conservación del espacio, registrándose daños significativos en el parque. Cuando las poblaciones de ungulados no se controlan adecuadamente, se produce un deterioro progresivo y, en algunos casos, irreversible de los hábitats protegidos", han explicado.

"Necesidad de actuar"

No obstante, desde la asociación han trasladado "satisfacción" por la toma de conciencia de la Administración respecto a la necesidad de actuar, así como por el impulso de herramientas para evitar que las poblaciones de fauna sigan creciendo de manera exponencial.

"Algunas especies presentan una sobrepoblación que triplica los parámetros establecidos para garantizar la protección y el equilibrio del entorno natural. Con la puesta en marcha de este plan, se da un paso positivo hacia la gestión sostenible del Parque Nacional", han sentenciado.