El gran enfado de María Teresa Campos con un periodista: "¿Me vas a preguntar otra tontería?"

No se habla de otra cosa, Edmundo Arrocet y Bárbara Rey están siendo protagonistas de la prensa del corazón desde que hace varias semanas se les pillase cenando juntos en el centro de Madrid... pero más aún desde que el pasado fin de semana se les viese juntos por las calles de Málaga.

De lo más sonrientes, ambos se mostraban ante las cámaras de la prensa felices y contentos, eso sí, ninguno de los dos confirmaba ni desmentía los rumores de nueva relación sentimental. Es por eso por lo que todavía seguimos con la incertidumbre de no saber si ahora comparten su vida o simplemente han disfrutado de varias citas como amigos.

Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con María Teresa Campos ante las fotografías de Edmundo Arrocet y Bárbara Rey y lo cierto es que se ha mostrado de lo más enfadada: "No tengo nada que ver con eso". La presentadora se mostraba molesta ante las preguntas sobre la relación que mantiene su expareja con la vedette: "Pero si me has preguntado una tontería, ¿me vas a preguntar otra tontería?".

Y es que María Teresa Campos ya dejó claro hace unos días que no quería saber nada al respecto y mucho menos que se hablase de Edmundo Arrocet como su 'expareja', demostrando así que ha pasado página y que esta persona no tiene nada qué ver ya en día a día.

