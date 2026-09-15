¿Quién es Jesús Quirós? El maestro del chocolate que ha visitado a Page y peleará por la copa del mundo del cacao

Por el despacho de Emiliano García-Page en el Palacio de Fuensalida en Toledo han pasado todo tipo de personalidades ilustres. Este 15 de septiembre, el Jordi Roca manchego ha endulzado la mañana del presidente de Castilla-La Mancha.

Se trata de Jesús Quirós, un joven pastelero de 27 años natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que representará a España y Portugal en la final mundial del World Chocolate Masters, considerada la competición más exigente del mundo chocolatero, que se celebrará en Amberes (Bélgica) los próximos 26 y 27 de octubre.

En una entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el vigente campeón del World Chocolate Master Iberia 2025 desveló que para esta competición internacional tiene preparado "el Ferrari de los chocolates". "Vamos a ir con sabores que todo el mundo entienda: avellanas, almendras, caramelo, vainilla...", explicó hace unos meses a este diario.

Un bombón elaborado por el alcazareño. Cedida

Detrás de este orfebre del cacao se esconde una historia de tradición familiar. Jesús es la quinta generación de pasteleros al frente de la Pastelería La Rosa en la calle Emilio Castelar. Con tan solo 16 años se formó en la Escuela de Pastelería de Madrid.

Al año siguiente, se marchó a Barcelona para estudiar en la Escuela del Gremio de Pastelería durante cuatro años, una de las más prestigiosas del país. Volvió al obrador de sus padres en Ciudad Real con la idea de introducir una línea de bombonería más técnica y postres contemporáneos, al tiempo que mantenía la base del recetario de siempre.

Jesús recogiendo su premio a mejor chocolatero de España y Portugal. Cedida

Quirós apuesta firmemente por una repostería vanguardista pero sin perder esos sabores de la niñez. "Donde se ponga un fruto seco caramelizado, una rica vainilla, un aroma a limón, naranja o canela que se quite el resto", afirmaba.

Sus creaciones rápidamente cosecharon reconocimientos regionales y nacionales tales como la Mejor Galleta de Té de Castilla-La Mancha o la Mejor Torrija de Madrid.

Una de sus últimas creaciones es una colección de bombones inspirados en La Mancha donde convierte postres clásicos como la tarta de queso manchego o las peras al vino en pequeños bocados denominados Dulcinea, Don Quijote o Sancho Panza.

El título de mejor chocolatero de España le llegó a través de su 'Bombón la Rosa', una pieza de chocolate negro Cacao Barry Madirofolo rellena de sorbete de pera y sudachi, una namelaka de chocolate con leche Alunga y dados de pera macerados en licor de saúco.

Al respecto, alertaba en la entrevista para EL ESPAÑOL de la falta de relevo generacional que asola a muchas pastelerías familiares como la suya: "No hay gente que quiera dedicarse a esto, de los 50 alumnos de mi promoción seguimos seis o siete como mucho".

Pastelería La Rosa en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Cedida

Mientras se prepara para la final mundial del World Chocolate Masters, Jesús Quirós sigue con los pies en el suelo y no pierde de vista a la clientela de siempre. "En La Rosa seguimos viviendo del desayuno, la merienda, de la tarta de cumpleaños o del que entra a por su bandeja de pastas".