Muere Constante Corroto, padre de la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto: "Dedicó su vida al campo con pasión"

Constante Corroto, padre de la presidenta de Asaja Toledo y vicepresidenta de Asaja Castilla-La Mancha, Blanca Corroto, ha fallecido este jueves.

La capilla ardiente se instalará en la tarde de este jueves en el Tanatorio de Navahermosa (Toledo), mientras que la misa funeral y posterior entierro tendrán lugar este viernes a partir de las 18 horas en la iglesia de San Miguel Arcángel del mismo municipio.

Constante Corroto dedicó su vida al campo "con esfuerzo, compromiso y pasión".

"Siempre nos duele despedir a un gran agricultor, tan comprometido con el campo, con su tierra y con su trabajo. Pero aún nos duele más la pérdida de una gran persona: un padre, un abuelo, un compañero de vida y protagonista de tantas historias que hoy quedan en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de conocerlo", expresan desde Asaja Castilla-La Mancha.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia y a los amigos.