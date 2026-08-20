Raúl ha sufrido tres robos seguidos en su casa de campo de Toledo: "Esto no va de colores políticos, hay que unirse ya"

"No quiero vivir con el miedo de que esto termine convirtiéndose en algo normal en nuestros pueblos". Esta es la conclusión a la que llega este padre de familia y empresario tras sufrir robos durante tres madrugadas seguidas en su casa de campo ubicada entre El Puente del Arzobispo y Alcolea de Tajo.

El vídeo que ha compartido explicando su caso se ha viralizado en las redes sociales donde acumula miles de visualizaciones. La propia diputada nacional del PP por Toledo, Pilar Aguado, ha compartido su historia calificando la situación de "insostenible".

La pesadilla comenzó el domingo 16 de agosto y se prolongó hasta el martes 18. Harto de la impunidad, Raúl Sánchez y varias personas montaron guardia en la propiedad la noche del martes al miércoles y sorprendieron a los asaltantes dentro del recinto apenas cinco minutos después de su llegada.

"Los pillamos dentro de la casa y empezaron a huir a toda prisa", narra a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Según denuncia, su caso es solo la punta de un iceberg de delincuencia que asola a la comarca toledana de La Campana de Oropesa.

"Cada noche le toca a un pueblo: esta noche ha sido Herreruela y Calzada de Oropesa. Es pánico lo que tenemos. Cuando te levantas por la mañana dices: a ver dónde ha tocado hoy", relata Raúl.

Mensaje difundido por algunos vecinos de El Puente del Arzobispo. Cedida

Patrullas vecinales y toque de queda

Ante la inseguridad palpable, la reacción ciudadana no se ha dejado esperar. En redes sociales circula ya una convocatoria para organizar patrullas vecinales. "Estamos hartos de los robos. Vamos a organizar un grupo para proteger lo nuestro cuando veamos a alguien sospechoso", se puede leer en el mensaje.

Raúl detalla en su conversación con este diario que la propia juventud de El Puente del Arzobispo y las localidades vecinas se movilizan de madrugada para vigilar las calles: "Chavales de 16 años se juntan en grupo para perseguir a los ladrones. ¿A qué tenemos que llegar?".

Daniel, un vecino de la comarca, coincide en que la situación es crítica. "Antes dejábamos las puertas abiertas y los niños salían a jugar, ahora a las doce de la noche la gente se encierra por miedo como un toque de queda no escrito", afirma.

Además, señala que se trata de bandas organizadas que han llegado a emplear inhibidores de frecuencia en algunos asaltos. El Ayuntamiento de Torrico notificó a las 00:26 horas de este jueves en un bando móvil "la presencia en el municipio de varios encapuchados circulando en vehículo Ford ranchera de color azul oscuro".

Hace apenas unos días, los vecinos de Calera y Chozas —localidad de la comarca de la Campana de Oropesa— salieron a la calle para exigir soluciones ante la oleada de hurtos que sufren de forma recurrente.

"Campan a sus anchas"

Ese temor afecta ya al tejido económico local. "Una trabajadora me dijo que se le podía cambiar el turno o el horario porque no quiere ir en el coche sola a trabajar de madrugada", señala Raúl.

El foco del problema, según denuncian Raúl y varios de los afectados, se sitúa en la grave carencia de efectivos de la Guardia Civil en esta franja de la provincia de Toledo. "Los ladrones saben que tienen media hora hasta que lleguen los agentes...pues campan a sus anchas tranquilamente", reprocha el empresario.

Tras ser víctima de esta ola delincuencial, considera que la seguridad es un factor básico que condiciona por completo el futuro del medio rural. "¿Cómo vamos a luchar contra la despoblación si sus habitantes no pueden dormir tranquilos", reseña.

Vídeo compartido por Raúl a EL ESPAÑOL donde se ven las señales de uno de los hurtos que sufrió en su casa de campo.

Raúl ha enviado cartas formales a responsables institucionales de Castilla-La Mancha y Extremadura, así como alcaldes del entorno exigiendo medidas urgentes. "Esto no va de colores políticos, hay que unirse y hacer algo ya", insiste.

El empresario cierra la conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha lanzando un mensaje: "Hoy nos ha ocurrido a nosotros, pero mañana podrías ser tú. Defender el mundo rural también significa defender a las personas que seguimos viviendo, trabajando y formando nuestras familias aquí".