La nueva vida del 'El Pequeño Nicolás': de infiltrarse en las altas esferas a trabajar para el ascenso del CD Guadalajara

Durante años, el nombre de Francisco Nicolás Gómez Iglesias abrió las portadas de los grandes periódicos de España. En 2014, con apenas 20 años, se ganó el apodo de 'El Pequeño Nicolás' tras ser detenido por infiltrarse en la élite política y económica del país.

Logró asistir a reuniones con cúpulas empresariales e incluso colarse en la recepción oficial tras la coronación del rey Felipe VI. Aquel periplo desembocó en un reguero de causas judiciales por usurpación, falsedad documental y cohecho.

Sin embargo, una absolución por parte del Tribunal Supremo le permitió esquivar por completo la entrada en la cárcel. Doce años después, Francisco Nicolás ha encontrado su particular reinvención vital en el fútbol modesto.

Este verano se ha convertido en dirigente y una de las caras visibles del CD Guadalajara —equipo castellanomanchego que actualmente milita en Segunda RFEF tras descender la temporada pasada de la categoría de bronce (Primera RFEF)— gracias a su papel clave como intermediario en la venta del Dépor a sus nuevos dueños: Rovirosa Desarrollos SL.

El club arrastraba una deuda de casi 1,2 millones de euros y disponía de solo 15 días para solucionar los impagos. Aprovechando su amistad con el presidente, Carlos Ávila, Nicolás cooperó para que la empresa liderada por Alexandro Rovirosa inyectase 1,6 millones de euros para garantizar la viabilidad financiera del conjunto morado.

"Somos del Dépor hasta la muerte"

Lejos de adoptar un papel secundario, Nicolás trabaja codo con codo con el técnico Miguel Flaño y la dirección deportiva para perfilar una plantilla que aspira a conquistar la primera plaza y retornar a la tercera categoría profesional del fútbol español.

"Actualmente tenemos el Pedro Escartín en reformas, estamos poniendo el césped totalmente nuevo. Tenemos mucho por delante y trabajamos todos los días para que sea un equipo competitivo", confesó recientemente en una entrevista para CMMedia.

Además, añadió que en Segunda RFEF hay "mucho nivel". "Jugamos contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Getafe, pero bueno, hemos venido aquí a luchar y a ganar y somos del Dépor hasta la muerte", afirmó en sus primeras intervenciones como parte de la dirección del CD Guadalajara.

Un viaje diario de 45 minutos

Aunque su hogar y entorno familiar directo continúan estando en Madrid, la cercanía por carretera (unos 45 minutos por la A-2) le permite realizar desplazamientos continuos de ida y vuelta para atender los entrenamientos, supervisar las reformas y mantener reuniones.

Tras su reciente debut en el palco en el encuentro de Copa Federación ante el CD Toledo en el Salto del Caballo, el propio Nicolás confirmó que regresó a dormir a su casa de Madrid en coche mientras escuchaba el himno del Dépor a todo volumen.

Con su expediente en pausa, el "Pequeño Nicolás" centra ahora todos sus esfuerzos en devolver al CD Guadalajara a la élite deportiva.