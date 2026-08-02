El pueblo de Cuenca de 7.500 habitantes que se asoma este domingo al Grand Prix y se enfrentará a un rival canario

El Grand Prix del Verano enfrentará este domingo por la noche a las localidades de San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca). El concurso se emitirá en La1, a partir de las 22:00 horas. El municipio de Castilla-La Mancha, de unos 7.500 habitantes, debutará en la gran cita televisiva del estío.

Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla presentan la gran fiesta catódica del verano. El programa es una de las ofertas preferidas del público estos meses y ha sido líder en sus dos entregas emitidas hasta ahora este verano.

El pasado lunes, el Grand Prix se impuso en el prime time con un 16 % de cuota, 1.284.000 espectadores y más de 3,4 millones de contactos.

Los dos municipios se enfrentarán en pruebas clásicas como Súperbolos y Bienvenidos a Tartópolis, además de la nueva yincana Hormigas para siempre, en la que deberán demostrar su habilidad, velocidad y capacidad de trabajo en equipo.