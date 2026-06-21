El refugio de Diego Murillo, jugador del Málaga CF: el pueblo con el mejor queso de Europa y ligado a Teresa de Jesús

El Málaga CF regresa a la Primera División del fútbol español ocho años después tras imponerse por 1-2 frente a la UD Almería en el partido de vuelta de la final de los play-off de ascenso. Una noche agridulce para el conjunto andaluz que vio cómo su futbolista Diego Murillo tuvo que retirarse entre lágrimas debido a una preocupante lesión en la rodilla.

Considerado uno de los mejores defensas centrales de la categoría (LaLiga Hypermotion) y uno de los principales artífices de la exitosa temporada de los blanquiazules, Murillo lleva por bandera el nombre de su tierra: Malagón (Ciudad Real).

El Ayuntamiento de su pueblo no ha tardado en emitir un emotivo comunicado oficial para trasladar el cariño y el orgullo que ha generado su ascenso a la élite del fútbol. "Todo Malagón celebra contigo este importante momento y te desea los mayores éxitos en los nuevos retos que están por venir", destaca el mensaje.

Cartel de felicitación a Diego Murillo por parte del Ayuntamiento de Malagón.

De Malagón a Málaga

Asimismo, han deseado una "pronta y satisfactoria" recuperación al jugador. Diego Murillo se formó en el fútbol base de su pueblo y después en la Escuela Municipal de Fútbol Base de Ciudad Real hasta la categoría cadete. Antes de incorporarse a la cantera del Málaga CF en la temporada 2017-2018 pasó brevemente por el Albacete Balompié.

"Desde muy pequeño, con seis añitos, me apunté a las escuelas de fútbol de Malagón, mi pueblo. Siempre he sido central, siempre he sido muy apasionado por el fútbol y desde muy pequeño he sido un loco de este deporte", afirmaba en una entrevista para EL ESPAÑOL de Málaga.

Malagón solo se parece a la ciudad de la Costa del Sol en el nombre. Esta hermosa villa manchega de unos 8.500 habitantes no goza de playa pese a que su término municipal está regado por los ríos Bañuelos y Becea y el arroyo Tamujo.

Malagón (Ciudad Real). Sabor Quijote

El origen de esta localidad se sitúa en la antiquísima ciudad de Salaria, cuyos poblados fortificados se ubicaban en la actual plaza de los Moros, conocida históricamente como Malagón el Viejo. Vinculado posteriormente a la Orden de Calatrava y a los "Estados del Duque", este lugar conserva una fisionomía señorial que se mezcla con paisajes volcánicos.

Uno de estos tesoros naturales es la Reserva Natural de Las Navas de Malagón, tres lagunas estacionales de origen volcánico situadas en las faldas de las montañas. Este paraje cuenta con la catalogación internacional de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya que sirve de refugio para especies como zampullines, ánades y aguiluchos.

Navas de Malagón. Viajes CLM

La huella de Santa Teresa de Jesús

El valor religioso y cultural de este pueblo de Castilla-La Mancha está ligado a la figura de Santa Teresa de Jesús. El Monasterio de San José, construido en 1579, es la tercera fundación de la santa y la única que ella misma concibió íntegramente. Además, la localidad forma parte de la "Ruta de Huellas de Santa Teresa" y del Camino de Santiago Manchego.

Su patrimonio lo completan la imponente iglesia parroquial de Santa María Magdalena, el puente romano sobre el río Bañuelos y la necrópolis visigoda excavada en 1990 en la pintoresca aldea de El Cristo del Espíritu Santo.

Santuario del Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Malagón. Viajes CLM

El mejor queso de Europa

Más allá del fútbol y la fe católica, Malagón es conocido por sus queserías artesanales donde la empresa familiar Quesos Don Apolonio acumula más de 30 galardones internacionales, entre ellos Mejor Queso de España y Mejor Queso de Oveja Curado de Europa 2025 en los European Cheese Awards de Sevilla.

'El Queso Mercedes' de Don Apolonio. Quesosdonapolonio.es

La oferta culinaria se completa con su excelente aceite de oliva virgen extra, el vino de la tierra, el azafrán y la judía pinesa, una sabrosa variedad autóctona de esta legumbre que no puede faltar en ninguna mesa.

Esto no es todo, el calendario festivo de Malagón es un reflejo de su rica identidad popular. Sus Carnavales se sitúan entre los más antiguos de la provincia de Ciudad Real y durante el mes de agosto, el Festival de Fandangos reúne a agrupaciones nacionales e internacionales del folclore. Ya en Primera División y con contrato hasta 2029, Diego Murillo se convertirá en el mejor embajador de Malagón en los más laureados estadios del país.