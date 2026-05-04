El pueblo español donde Vinícius Jr. se refugia del Real Madrid: tiene el molino de viento más grande del mundo

Vinícius Jr. ha vuelto. Tras anotar dos goles decisivos frente al RCD Espanyol que no solo aseguró los tres puntos para el Real Madrid, sino que evitó que el FC Barcelona se proclamara campeón de LaLiga y que el equipo blanco tuviera que realizar el tradicional "pasillo" de honor en el próximo Clásico.

Más allá de los focos del Santiago Bernabéu, el astro brasileño mantiene una conexión especial con un municipio de La Mancha: Valdepeñas. Sus visitas a esta ciudad de poco más de 30.000 habitantes y una profunda tradición vitivinícola son un fijo en su calendario extradeportivo.

En su última escapada a este rincón de la provincia de Ciudad Real, el "7" madridista ha visitado el emblemático restaurante La Fonda de Alberto, un establecimiento que abrió sus puertas hace 23 años en la calle Cristo y que se ha ganado su fama gracias a sus carnes de caza, guisos tradicionales y una bodega excepcional de la Denominación de Origen local.

Lejos de la comida, Vinícius guarda una estrecha amistad con un jugador del Viña Albali Valdepeñas (equipo local que compite en la Primera División de Fútbol Sala de la RFEF), su compatriota Sinésio Júnior. El ala brasileño que fichó este pasado verano por el conjunto valdepeñero ha acompañado a la estrella del Real Madrid en sus momentos más complejos, como cuando no recibió el Balón de Oro.

"El mejor del mundo. Ídolo, amigo, ejemplo a seguir. Sigue tus principios y esa alegría que contagias porque la historia aún se está escribiendo", subrayó en una publicación tras conocerse que su amigo no fue distinguido en 2024. Siempre que puede, Sinésio muestra su orgullo por Vinícius y celebra públicamente sus éxitos con el equipo merengue.

Anuncio del fichaje de Sinesio Jr por el Albali Valdepeñas. Fsvaldepenas.com

Esa admiración es mutua, ya que el extremo del Real Madrid se ha dejado ver varias veces en las gradas del pabellón Virgen de la Cabeza , acompañado por compañeros como Camavinga o Militão, para apoyar a su amigo en partidos contra rivales como el Palma Futsal o el Inter Movistar.

Vecinos de la infancia

Más allá del Jr., ambos comparten raíces: crecieron en la misma área metropolitana en Brasil. Sinésio Jr. nació en Niterói, en el estado de Río de Janeiro, mientras que Vinícius Jr. procede de São Gonçalo, un municipio que es directamente fronterizo y colindante con Niterói.

En las humildes canchas de estos barrios, forjaron esa relación de "hermandad". Además, Vinícius comenzó su carrera futbolística en el fútbol sala y dio sus primeros pasos en el Canto do Rio Foot-Ball Club de Niterói, ciudad natal de Sinésio.

Museo del Vino de Valdepeñas. Ayuntamiento

"La Ciudad del Vino"

Valdepeñas es mucho más que el refugio manchego del futbolista del Real Madrid, es una ciudad que ofrece una experiencia única centrada en el enoturismo, cuenta con un Museo del Vino ubicado en una antigua bodega del siglo XIX que narra la historia de la Denominación de Origen.

Además, atesora un patrimonio fascinante donde destacan el Yacimiento del Cerro de las Cabezas, uno de los puntos arqueológicos más relevantes de la cultura íbera en España que permite viajar 2.500 años al pasado. Su plaza de España o el Museo Gregorio Prieto ( reconocido como el molino de viento más grande del mundo) completan la guía de visitas obligadas.

Yacimiento de la Cabezas. Ayuntamiento

El entorno natural de la zona añade un valor diferencial con el Paraje de El Peral, un oasis de vegetación y aguas tranquilas ideal para desconectar. Muy cerca se encuentra también el Embalse de la Cabezuela que es un punto de encuentro de todo tipo de aves.

En definitiva, pese a que la conexión de Vinícius Jr. con Valdepeñas se inició a raíz del fútbol sala, este municipio se ha convertido para él en un lugar donde experimenta una hospitalidad inigualable y donde disfruta de una gastronomía que no se encuentra en Gran Vía o la Castellana.