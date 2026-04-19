Una incidencia entre Mora y La Sagra (Toledo) provoca retrasos en los trenes Madrid - Andalucía

Los trenes entre Andalucía y Madrid están registrando demoras debido a una incidencia en la infraestructura que conecta Mora (Toledo) con la comarca de La Sagra.

Así ha informado la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) a través de sus redes sociales, concretando que se han visto afectados trenes AVE y Avant.

No obstante, Renfe no ha ofrecido más detalles de la incidencia ni del tiempo que se están retrasando los viajes comerciales afectados.

🟠 Se están registrando demoras en los servicios comerciales de alta velocidad de la línea Madrid - Andalucía debido a una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra.



🚇 Afectados trenes AVE y AVANT. — InfoRenfe (@Inforenfe) April 19, 2026

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.