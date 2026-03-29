El pueblo castellanomanchego donde Simeone desconecta del fútbol y el Atlético: declarado Conjunto Histórico-Artístico

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'El Cholo' Simeone, ha encontrado su refugio particular en la provincia de Guadalajara, lejos del ruido del Metropolitano y de la intensidad de los banquillos.

Han sido varias las veces que el técnico argentino se ha dejado seducir por los encantos de Brihuega, un municipio de casi 3.000 vecinos declarado Conjunto Histórico-Artístico y reconocido como 'Pueblo Mágico 2026' durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Este pintoresco rincón de Castilla-La Mancha es una de las escapadas románticas para Simeone y su mujer, la modelo Carla Pereyra. El Hotel Castilla Termal Brihuega es su elección predilecta para desconectar del estrés de la capital y recargar las pilas en un entorno de paz absoluta.

Castilla Termal Brihuega. Castillatermal.com

El 'Cholo' suele hospedarse en este establecimiento de cinco estrellas ubicado en la emblemática Real Fábrica de Paños, un edificio del siglo XVII cuya arquitectura circular es única en España y un estilo que parece sacado de la famosa serie de Los Bridgerton.

Cuenta con una espectacular zona de aguas y tratamientos de hidroterapia que aprovechan las propiedades del entorno. Es aquí donde el argentino encuentra el "equilibrio" necesario para afrontar la temporada liguera con su amado Atlético de Madrid.

Campos de lavanda en Brihuega (Guadalajara). Turismo Birhuega

Brihuega: "El jardín de la Alcarria"

Brihuega es conocida como la "Provenza española" gracias a sus plantaciones de lavanda, que en julio tiñen de morado los alrededores. Su término municipal dispone de más de 1.000 hectáreas de lavanda, lo que supone el 10% de la producción mundial.

La mejor época para visitar los campos de lavanda es en julio, durante la floración. Más allá de las flores, esta localidad atesora un patrimonio monumental envidiable. Entre sus joyas destacan el Castillo de la Piedra Bermeja, que alberga una capilla gótico-mudéjar y el cementerio municipal.

Castillo de la Piedra Bermeja de Brihuega. Turismo Birhuega

Como curiosidad esta localidad fue escenario de batallas medievales de renombre, como la que en 1710 consolidó la dinastía Borbón en el trono de España.

Por otro lado, a nivel patrimonial merece la pena visitar la iglesia de San Felipe, la Puerta de la Cadena, el curioso Museo de miniaturas del Profesor Max o sus famosas cuevas árabes que forman un laberinto subterráneo bajo el casco antiguo.

Brihuega. Festivaldelalavanda.com

Además del descanso físico, una escapada a Guadalajara siempre incluye un componente gastronómico. La Alcarria es tierra de miel, cordero y productos de caza. Las migas, el conejo al ajillo, las judías con oreja o las perdices son algunas de las elaboraciones que se pueden degustar en el municipio.

Entre los restaurantes más populares para disfrutar de estas recetas tradicionales se encuentra El Tolmo o La Peña Bermeja, entre otros muchos. Todo ello, hace que Brihuega sea un titular indiscutible para Simeone cuando de desconectar se trata.