El origen de Manu Ríos, el actor que ha brillado en los Oscars: un pueblo de Ciudad Real y la peluquería de Manoli

La reciente aparición de Manu Ríos y su look rompedor en la 98ª edición de los Premios Oscar ha vuelto a situar al actor y modelo español en el epicentro de la escena pública. El joven de 27 años natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) causó sensación en la alfombra roja con una camisa vintage de rayas, una corbata ancha setentera y un pantalón de traje.

El intérprete manchego compartió protagonismo con figuras españolas comoAron Piper y Javier Bardem. Su presencia en Los Ángeles no es casualidad, refleja que Manu Ríos ya no es solo "el chico de Élite", sino que se ha convertido en uno de los embajadores de la moda española contemporánea que mueve a una comunidad de 9,5 millones de seguidores en redes sociales.

Una historia que alberga más dimensión si tenemos en cuenta que sus raíces están en un pequeño pueblo de Ciudad Real de apenas 3.700 habitantes. Manu nació en Calzada de Calatrava el 17 de diciembre de 1998, cuna también del famoso director de cine, Pedro Almodóvar.

El destino cerró el círculo cuando Almodóvar lo seleccionó para su proyecto Extraña forma de vida, bautizándolo oficialmente como "chico Almodóvar". Hijo de Manoli, una peluquera y Julián, un electricista, su infancia en esta pintoresca localidad emplazada en plena llanura del Campo de Calatrava fue una mezcla de normalidad rural y ambición artística.

Calzada alberga tesoros medievales como el Sacro Convento-Castillo de Calatrava la Nueva. Situado en la cima del cerro de Alacranejo, es una de las fortalezas más espectaculares de España. Este castillo destaca por su impresionante iglesia cisterciense con un rosetón de piedra único. Justo enfrente, se encuentran las ruinas del Castillo de Salvatierra.

Sacro Convento-Castillo de Calatrava la Nueva. Cultura Castilla-La Mancha

Manu creció rodeado de un entorno natural que ofrece rincones como la microrreserva de los Túneles de Ojailén o los embalses de Fresnedas. En cuanto a gastronomía, el recetario local abarca desde el tradicional tiznao y las migas, hasta la emblemática Flor de Calatrava.

De puertas para dentro, la peluquería de Manoli se convirtió en la cuna del talento de Ríos. Mientras las vecinas de Calzada esperaban su turno, el pequeño Manu de apenas cinco o seis años las entretenía cantando coplas y baladas o improvisando pequeños bailes.

En una reciente entrevista con EL ESPAÑOL, Ríos define a su madre como una mujer "muy coqueta", de quien heredó el gusto por la estética que hoy luce en las pasarelas de París y Milán.

Su debut oficial en el mundo del entretenimiento llegó a los nueve años en el programa Caminando en familia. Uno de los puntos clave de su carrera fue su paso por el grupo infantil Parchís.

Manu Ríos, en la Semana de la Moda de París, en 2026. Gtres

Con la llegada de las redes sociales, Manu Ríos logró hacerse viral desde su habitación en Calzada donde grababa canciones para YouTube y se convirtió en uno de los referentes del movimiento Tumblr en España.

Hoy, tras su salto a la fama con la serie Élite de Netflix, se ha convertido en la imagen de marcas como Saint Laurent o Jacquemus y ha llegado a lanzar su propia firma de moda en 2023 junto al estilista Marc Forné: Carrer.

Su marcha del municipio ciudadrealeño fue una decisión puramente profesional. Recientemente, el actor ha reafirmado su vínculo emocional con su tierra, asegurando que Calzada es su "lugar de desconexión total" al que necesita volver con frecuencia para pasear a sus perros y estar con su familia.