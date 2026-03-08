Isabel, la toledana que fabrica joyas en una habitación y vende hasta en Nueva York: "Fui mamá y me quedé sin trabajo"

Mientras todo el mundo duerme, Isabel Martín Murillo se levanta a las cuatro de la mañana para moldear pendientes y hornear sus joyas antes de que salga el sol. A sus 39 años, esta mujer de Magán (Toledo) no solo es artesana autónoma, también es madre divorciada de una niña de siete años.

Bajo la marca 'MurilloJewelry', esta emprendedora ha conseguido vender piezas en Nueva York o Australia desde su humilde taller —una habitación de la casa de su madre. Este domingo 8 de marzo, desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos adentramos en esta bonita historia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Isabel es protésico dental de formación y su vida transcurría entre clínicas hasta 2020, año que lo cambió todo. "Fui mamá, me quedé sin trabajo y llegó la pandemia", recuerda. En ese momento encontró una salida en su madre, una mujer que "siempre ha hecho arte" con las manos y que Isabel decidió mostrar en las redes sociales.

Isabel moldeando una de sus joyas artesanas.

Lo que empezó como un entretenimiento con bisutería básica en acero evolucionó a la arcilla polimérica y poco a poco esa destreza artesana de su madre fue calando en ella. Durante un tiempo, compaginó la clínica dental mientras sacaba adelante su comercio online.

"Me levantaba a las cuatro de la mañana, hacía las joyas, las fotos y las colgaba y luego me iba a trabajar", apunta. Ese modus operandi lo mantuvo hasta 2023, cuando el volumen de la clientela le permitió apostarlo todo y darse de alta como autónoma.

En un mercado desequilibrado por la producción industrial y los bajos precios de las multinacionales de la joyería, Isabel ha encontrado su hueco: "Yo hago piezas únicas. De un pendiente solo hago uno, no hay dos iguales", subraya con firmeza.

Sus clientes, la mayoría mujeres, se reparten por toda España pero también en otros continentes como Nueva York o Australia. "El 90% de lo que vendo es fuera de Castilla-La Mancha", asegura, a lo que añade "en Cataluña tengo muchísimos compradores".

Alguna de sus joyas. Cedida

El 8 de marzo suele llenarse de grandes titulares sobre la igualdad, pero la realidad de Isabel es mucho más pragmática y sacrificada. Ella diseña, moldea, hornea, fotografía, gestiona la web y hace de community manager.

"Me tiro todo el día trabajando e innovando... a veces no tengo tiempo ni para la publicidad porque estoy creando", confiesa. Esto se suma a su papel como madre: "La llevo al colegio, la recojo y también la acompaño a las actividades extraescolares", detalla.

Su humilde taller en Magán (Toledo). Cedida

La conciliación se convierte a veces en un ejercicio malabarístico. "Mi hija viene a veces a mi taller y le doy algún pendiente que no me valga para que pinte porque si no, no la veo", reseña.

En esta ecuación, la madre de Isabel vuelve a ser la pieza clave. Mientras graba directos para las redes sociales, principalmente en TikTok donde ya acumula casi 13.000 seguidores, su progenitora se encarga de cuidar a la menor: "Sin ella sería básicamente imposible".

El pequeño despliegue tecnológico con el que Isabel emite en directo en TikTok. Cedida

Al ser preguntada sobre si se puede vivir de la artesanía en un pueblo como Magán, responde lo siguiente con solidez: "Sí, pero gracias a que me ven fuera", refiriéndose a sus clientes fuera de la región.

Pese a todavía no poder permitir un horno específico y tener que usar el de casa, no mira atrás. "No me arrepiento. Me encanta lo que hago. Me da igual las horas que tenga que echar", apunta. Su sueño pasa por tener un taller más amplio con una tienda física que se convierta en un espacio de belleza artesanal.

Este domingo 8 de marzo, probablemente Isabel estará moldeando su próxima joya única, recordándonos que el Día Internacional de las Mujeres también va de esas autónomas que construyen futuro con sus propias manos.