Quintanar de la Orden (Toledo) se lanza a por un Carnaval 2026 a lo grande con casi tres semanas de fiesta

Quintanar de la Orden (Toledo) ya calienta motores para vivir un Carnaval 2026 a lo grande, con casi tres semanas de actividades que llenarán el municipio de color, música y diversión. La programación se extiende del 12 de febrero al 1 de marzo y combina tradición y grandes noches de fiesta.

El pistoletazo de salida llegará el jueves 12 de febrero, con la celebración del Jueves Lardero. Desde las 17:00 horas, la Plaza de la Constitución acogerá una exhibición infantil y juvenil de disfraces, seguida de una merienda solidaria a beneficio de Manos Unidas y Cáritas, un arranque festivo con marcado carácter social.

La animación continuará el viernes 13 de febrero con el Concurso de Mesas Carnavaleras en la calle Grande, entre las 19:30 y las 21:30 horas, y un pasacalles al ritmo de la charanga Seri Brothers & Company, que pondrá ambiente a la tarde-noche.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 14 de febrero en la Carpa del Carnaval, con el Gran Baile de Carnaval a cargo de la Orquesta Scream. La cita arranca a las 00:00 horas, con entrada gratuita y concurso de disfraces en grupo, con premios de hasta 150 euros y consumiciones, en una noche pensada para disfrutar, bailar y lucir el mejor disfraz.

El domingo 15 de febrero será el turno del público familiar con un espectáculo infantil solidario a beneficio de Afanion, que se celebrará en la carpa municipal a las 18:00 horas.

Los días 16 y 17, el Carnaval también tendrá un componente educativo, con talleres pedagógicos y creativos en el Centro Príncipe de Asturias y la Biblioteca municipal, dentro del Plan Corresponsables.

Programa de actividades.

La tradición volverá a ser protagonista el miércoles 18 de febrero con el Entierro de la Sardina. El cortejo partirá a las 20:30 horas desde la Plaza de la Constitución y concluirá en el Recinto Ferial con la quema de la sardina y una degustación popular de sardinas y sangría.

El programa continúa el viernes 20 de febrero con el baile de disfraces para mayores en el Hotel Castellano, a partir de las 17:00 horas.

Un día después, el sábado 21, la jornada se completará con la presentación de un libro infantil, un animado tardeo carnavalero y una noche de DJ en la carpa municipal.

El domingo 22 de febrero, la cultura tomará el relevo con la representación de una obra de teatro homenaje a Concha Velasco en el Centro Príncipe de Asturias, a las 19:30 horas.

El último fin de semana llegará cargado de música y ambiente festivo. El sábado 28 de febrero se celebra el Carnival Fest, con las sesiones de Dj Tricker, Iván Ortiz y Krumel, antes de que el Carnaval se despida por todo lo alto el domingo 1 de marzo.

Ese día tendrá lugar el Desfile y Concurso Regional de Carrozas y Comparsas, con concentración a las 10:00 horas en la calle El Monte.

El desfile recorrerá las principales calles de Quintanar y finalizará en la Plaza de la Cultura, donde se celebrará la entrega de premios en la carpa municipal, poniendo el broche final a una de las fiestas más esperadas del calendario quintanareño.