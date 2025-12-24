Valentín (40), cura, aclara si los católicos pueden celebrar a Papa Noel en Navidad: "Por lo menos, invoca a San Nicolás"

El debate sobre si celebrar a Papá Noel en España se repite cada Navidad. Una duda que genera especial controversia en las familias cristianas, ya que se presenta como una figura mágica alejada del cristianismo. Por ello, el padre más viral de internet, Valentín Aparicio, ha querido resolver la polémica.

Con más de 72 suscriptores en YouTube y más de 27.000 en Instagram, a sus 40 años el sacerdote toledano Valentín Aparicio (@curadetoledo) se ha convertido en una voz autorizada para los creyentes que están cada día atentos a sus reflexiones.

Como expresó a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, su objetivo es "acercar a Dios a las nuevas generaciones a través del teléfono móvil, pero sin perder de vista que Internet no es el fin, sino el medio para que todas estas personas terminen visitando la iglesia".

Aparicio ha sido claro sobre el debate acerca de Papá Noel. "Aunque a muchos os sorprenda, Papá Noel es una figura cristiana, ya que se trata de San Nicolás, obispo de Mira -actual Turquía-", ha expresado.

Según ha relatado, San Nicolás era una persona rica debido a una gran herencia y se le conocía por su gran generosidad. Él empleó sus bienes económicos en hacer regalos, auxiliar a los más pobres y librar a muchos jóvenes de la esclavitud.

Por ello, el sacerdote ha pedido a quienes quieran celebrar a Papá Noel que "invoquen a San Nicolás, que es un santo precioso". "No desligues la figura de Papá Noel de San Nicolás", ha pedido a los cristianos.

No obstante, ha sido tajante sobre el hecho más importante de la Navidad. "En Navidad no celebramos la llegada de Papá Noel, sino la de nuestro salvador Jesucristo", ha sentenciado.