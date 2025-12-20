Los delitos sexuales se duplican en ocho años en Castilla-La Mancha: en 2024 se produjo una violación cada tres días

Castilla-La Mancha ha acumulado 719 delitos contra la libertad sexual en 2024, el último año del que se tienen datos completos. El balance publicado por el Ministerio del Interior en su informe anual confirma la peor cifra de la serie histórica y muestra un preocupante empeoramiento del indicador en los últimos años: desde 2017, el número de denuncias por estos hechos prácticamente se ha duplicado en la comunidad autónoma.

Los descensos puntuales correspondientes a los años 2020, en plena pandemia, y 2022 han resultado insuficientes para frenar una tendencia al alza que se ha intensificado en el último lustro.

La tasa de delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes ha emplazado a Castilla-La Mancha en la zona media de la clasificación de delitos sexuales por comunidades autónomas. Además, el promedio regional se ha ubicado en 3,4 puntos, por debajo del 4,7 de la media de España.

La región ha presentado un registro moderado, lejos de los territorios con peores números, como Islas Baleares (8,1), Navarra (7,8) o Cataluña (5,6). En el extremo opuesto aparecen Extremadura (2,3), Asturias (2,8) o La Rioja (2,7): han sido las regiones con los datos más halagüeño del informe.

El dato de Castilla-La Mancha se asemeja a los que han constatado en Castilla y León (3,3), Aragón (3,5) o Galicia (3,0), lugares que comparten ciertas similitudes socioeconómicas.

La provincia con el porcentaje más elevado en la comunidad autónoma ha sido Guadalajara (4), seguida de Albacete (3,9), Cuenca (3,6), Toledo (3,3) y Ciudad Real (2,8).

A lo largo del pasado año, la provincia de Toledo ha concentrado 254 casos, por los 157 de Ciudad Real, los 155 de Albacete, los 111 de Guadalajara y los 74 de Cuenca.

El hecho criminal más reiterado ha sido la agresión sexual, con 470 delitos. Esta categoría, que incluye cualquier acto sexual no consentido y cometido en un escenario de vulnerabilidad para la víctima, ha agrupado más de seis de cada diez casos notificados en la región.

Las agresiones sexuales con penetración han añadido 121 hechos, prácticamente una cada tres días. Las violaciones resultan el tipo criminal más lesivo, dado que suponen un asalto consumado contra la integridad física —e implica acceso carnal. No obstante, el último dato anual ha mejorado al precedente: en 2023, se conocieron 133 atentados de esta categoría.

Otras formas de violencia sexual han tenido una presencia más reducida. Así, se han recogido 33 casos de exhibicionismo, 24 de acoso sexual y 12 de corrupción de menores. Además, se contabilizaron 11 episodios de grooming —contacto con menores de 16 años mediante tecnología con fines sexuales—, y ocho delitos relativos a la prostitución.

Asimismo, se han advertido 31 delitos de pornografía de menores y otros cuatro hechos ligados a la promoción de la prostitución a través de tecnologías digitales, cifras que encajan con la expansión del entorno cibernético como escenario criminal.

Las 719 infracciones comunicadas han provocado 751 víctimas en la comunidad autónoma. En la misma línea, la investigación de los cuerpos de seguridad ha permitido el esclarecimiento de 656 hechos delictivos en Castilla-La Mancha. Así, el 91 % de los casos comunicados fueron resueltos por las policías judiciales. La elevada tasa desvela la rapidez con que se actúa ante estos hechos.

Un problema emergente

"La creciente prevalencia de la violencia sexual denunciada, junto con la persistencia de una amplia cifra oculta de casos no conocidos, exige mantener una acción pública decidida, sostenida y basada en la evidencia", ha asegurado el informe.

Además, "la distribución mensual acumulada de los hechos conocidos desde 2018 hasta 2024 muestra una marcada estacionalidad", ha valorado el estudio ministerial. Aunque Interior no ofrece datos regionales, el acumulado nacional señala a los meses de verano: julio, agosto y junio son los tres con peores datos.

La vivienda emerge como el lugar más habitual para la comisión de este tipo de crímenes: casi la mitad se producen dentro de la intimidad domiciliaria.

Tampoco hay datos regionales sobre el origen de los detenidos, aunque el balance de los cuerpos de seguridad ha detallado que un 61 % eran españoles, mientras que el 39 % restante tenía origen extranjero. Entre las víctimas, el 73 % han procedido de la propia nación y otro 27 % lo ha hecho de terceros países.

Todos los tipos delictivos relacionados con los ataques a la libertad sexual muestran la peor posición comparativa de la mujer. La proporción de hombres atacados solo se aproxima en el caso del exhibicionismo y en la corrupción de menores o personas con discapacidad.