La famosa actriz que ha celebrado sus 44 años en el parque Puy du Fou de Toledo: "Tengo que volver"

La famosa actriz María Castro ha compartido en sus redes sociales la mágica forma en la que ha celebrado su 44 cumpleaños. La gallega ha pasado su aniversario en el parque temático Puy du Fou de Toledo, junto a su padre de 80 años y sus tres hijas.

"Tenía muchísimas ganas de conocer Puy du Fou. Es un parque que acoge muy bien al grupo familiar. Nos ha encantado y hacen un trabajo espectacular. Voy a volver a ver 'El Sueño de Toledo'", ha expresado.

Para Castro, Puy du Fou es "más que un lugar, un viaje en el tiempo". "Lo más mágico fue la visita a los Reyes Magos. Mi deseo es que el año que viene estén todos los que son", ha afirmado.

Puy du Fou en Navidad

La Navidad en Puy du Fou consolida al parque como destino de referencia en esta época. Entre las propuestas de la temporada destacan el Belén viviente, el más grande de España.

Además, el mercadillo navideño de la Puebla Real se convierte en punto de encuentro de artesanos, oficios antiguos y una ebullición de aromas tradicionales como castañas asadas, migas y roscones recién horneados.

Este año, el parque estrena 'La Alegría de la Navidad', la nueva función exclusiva que revive los grandes relatos bíblicos, desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús. Y, como no puede ser de otra forma, al caer la noche se produce la visita de sus majestades los Reyes Magos.

La temporada navideña se alargará hasta el 4 de enero de 2026 en horario de 10:00 horas a 22:00 horas. Las entradas parten de 38 euros con opción de incluir menú especial.