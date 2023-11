Un programa de RTVE recorrerá varias cooperativas de Castilla-La Mancha este sábado

'Para todos La 2', un programa semanal de RTVE centrado en temas sociales y en la participación ciudadana, visitará este sábado varias cooperativas de Castilla-La Mancha para conocer su día a día, saber los problemas que tienen y comprobar en qué medida sienten que la sociedad reconoce la labor que desempeñan.

Durante el programa, presentado por Montse Elías, se analizará la situación del sector de la alimentación. 'Si yo no produzco, tú no comes' es el lema de una campaña que tiene como objetivo poner en valor la actividad que realizan agricultores, pescadores y personas que trabajan en el sector.

En este episodio, además de recorrer la región, Elías entrevistará al escritor Francesc Miralles sobre el destino, el éxito y la fortuna; la psicóloga Patricia Ramírez ofrecerá algunos consejos para identificar y tratar a las personas narcisistas; y el investigador del CSIC, Fernando Valladares, planteará la cuestión de dejar de abusar de la naturaleza.

Para acabar, mostrará la iniciativa Clean Slate, que ayuda a las personas que tienen antecedentes penales en Estados Unidos a limpiarlos cuando la ley lo permite.

'Para todos La 2' es un programa semanal de RTVE dirigido por Quim Cuixart y presentado por Montse Elías que se emite los sábados a las 10:30 horas en La 2.

