El líder de CCOO en Castilla-La Mancha pide "bajar el suflé" de la tensión con Cecam y Fedeto

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha emplazado este jueves al presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, a "bajar el suflé" tras la "escalada" de declaraciones de los miembros de la patronal en los últimos días, al tiempo que ha apelado a que el diálogo social sea el protagonista.

Así se ha pronunciado De la Rosa en una rueda de prensa, en la que ha querido contestar al "conjunto de declaraciones" que desde el pasado 6 de octubre y hasta finales del pasado mes se han vertido por parte de las diferentes organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha y que, ha dicho, al sindicato le han preocupado "bastante".

En este sentido, ha afirmado que aquellos que son responsables tanto de una empresa como de velar por los derechos de los trabajadores deben tener "especial cuidado" a la hora de verter "ciertas afirmaciones" que, ha señalado, "no se ajustan a la verdad".

Preocupación sindical

"Me preocupa que alegremente se nos mande a vendimiar o se llegue a afirmar que son tontás algo tan serio como que haya trabajadores de uno de los sectores más precarizados de la provincia de Ciudad Real, cuando son incapaces de firmar un convenio que está por debajo de la legalidad vigente", ha argumentado.

De la Rosa ha puesto de manifiesto que en Castilla-La Mancha hay más de 75.000 personas que no tienen ninguna prestación ni subsidio por desempleo, poniendo en valor que el Gobierno regional haya entendido la necesidad de dar a este colectivo una "alternativa de mínimo vital" a través de los planes de empleo.

"Dan de comer a miles de personas en Castilla-La Mancha y una oportunidad a quienes no tienen empleo", ha manifestado, para decir que "es faltar a la verdad" afirmar que los beneficiarios son unos mantenidos y que la solución pasa por volcar todas las ayudas en los empresarios.

Ayudas a las empresas

En este punto, el sindicalista ha sacado a relucir un dato que "desmonta este argumento" como son los 1.609 millones que la Junta ha entregado este año en ayudas y subvenciones a las empresas privadas de Castilla-La Mancha, que no ha criticado, aunque sí ha comparado con los 47 millones que la Administración regional destina al plan de empleo.

"Es excesivo que después de recibir 1.600 millones también quieran que los 47 del plan de empleo vayan a sus arcas", ha señalado, para añadir que la Junta entregaba este año 7.000 euros por empresa que acabara contratando a un trabajador del plan de empleo --cantidad que este año se eleva a 10.000 euros-- y solo 11 apostaron por esta vía.

Por todo ello, el secretario regional de CCOO ha afirmado que "no es justo" criminalizar a gente que no tiene para comer diciendo que son unos subvencionados y no quieren trabajar.

Apoyo a Federico Pérez

En este punto, De la Rosa ha querido mostrar el "apoyo incondicional" del sindicato al secretario provincial de CCOO en Toledo, Federico Pérez, después de que Fedeto haya roto relaciones con este al considerar que ha difamado al presidente de la patronal toledana, Javier de Antonio Arribas.

Según ha apuntado, el secretario provincial de CCOO es "uno de los sindicalistas más brillantes" de la organización y lo ha demostrado llegando a acuerdos con empresas que se han traducido en grandes subidas salariales de sus trabajadores. "Acusarle de violencia verbal es un exceso absolutamente cuestionable y criticable, lo que hizo Pérez fue denunciar esta situación que expongo porque -los trabajadores del plan de empleo- no son personas que quieran vivir de una paga".

"Todo esto hace que Federico Pérez siga siendo el líder sindical incuestionable de CCOO en Toledo y creo que tampoco puede ser cuestionado por la patronal, porque ni nosotros elegimos quién negocia los convenios por parte de la patronal ni creo que la patronal tenga que decirnos quiénes son las personas que tienen que negociar", ha zanjado.

Jornada laboral

De la Rosa también ha rechazado que desde la patronal castellano-manchega se haya calificado como "una chorrada" la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para poner de manifiesto que las empresas que lo aplican en la región no son menos productivas que las que no lo hacen, incluso, su cuenta de resultados es mejor.

"Lo que hay que hacer es seguir al pie de la letra lo que dice este V acuerdo de negociación colectiva, suscrito por la propia patronal a nivel estatal, que en algunos de sus articulados habla de cómo abordar la jornada laboral, cómo abordar el tiempo de trabajo o que la presencialidad no es garantía de mayor productividad sino más bien al contrario", ha manifestado.

Así, ha rechazado que se critique la reducción de la jornada laboral cuando cada semana se dejan de pagar más de 3,5 millones de euros en horas extraordinarias en la Comunidad Autónoma. "Eso no nos hace más productivos sino que genera competencia desleal con aquellas empresas que sí que pagan".

También ha lamentado que se hable de datos "sesgados" en la Encuesta de Población Activa (EPA) o de "manipulación ideológica" por parte de INE o el Sepe, para destacar que nunca antes había habido en Castilla-La Mancha tantas personas ocupadas y tantas asalariadas con contrato indefinido como hasta hora. "Por qué nos empeñamos en criticar lo que está bien".

Finalmente, el secretario regional de CCOO ha afirmado que tanto la patronal como los empresarios tiene la obligación moral de seguir haciendo bien su trabajo, por lo que ha apostado por hacer que el diálogo social sea una realidad, se abandonen argumentos que no ayudan y haya tranquilidad, máxime cuando quedan 14 convenios colectivos por firmar en la región hasta finales de año y para el año que viene serán 22 a abordar.

