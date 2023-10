Fuerte polémica en Toledo por el traslado de las Cortes: "El casco se quedará vacío"

En octubre de 2010, el expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda y el entonces alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, colocaron la primera piedra del 'Qixote Crea' con la idea de que fuese inaugurado pocos meses después como centro regional de expresión artística. Sin embargo, 13 años después, el edificio continúa siendo un esqueleto de hormigón y su uso ha cambiado: será la nueva sede de las Cortes regionales.

Así lo anunciaba este miércoles el presidente autonómico, que explicaba que el Paralmento castellano-manchego se trasladará del Convento de San Gil, situado en el casco histórico de la ciudad, a una zona más nueva para "acomodar espacio" y "dar vida a otros barrios como Santa Teresa y Palomarejos". Una decisión que está generando una gran controversia entre los vecinos del casco.

Según han declarado algunos residentes del barrio, esta iniciativa puede contribuir a hacer de Toledo una "ciudad fantasma", ya que "dañará y vaciará" la zona antigua al marcharse de ella un gran número de funcionarios que ya no harán vida allí. "Es necesario un equilibrio de funciones en el territorio y un espacio histórico como el casco necesita mantener esa centralidad", han señalado.

"Si se llevan consejerías, facultades y otros servicios ¿Qué nos queda?" ha publicado Foro Toletho a través de la red social 'X'.

Personalmente prefiero que las facultades vengan al Casco y las consejerías estén fuera. Los estudiantes usan menos el coche que los funcionarios y hacen vida todo el día.https://t.co/QTXwExqJT5 — Toletho (@ForoToletho) October 25, 2023

Además, otros vecinos han criticado que "es gastar por gastar", ya que "todo el dinero que se invierta en el 'Quixote Crea', que será mucho, faltará de algún otro sitio que se podría areglar".

Tal está siendo la polémica que, desde la Asociación Intermediacción, dedicada a la mediación social intercultural, se ha propuesto llevar a cabo un espacio de diálogo con los residentes del casco para abordar este tema y tomar las medidas oportunas.

Decadencia del casco histórico

En los años 60, el casco histórico de Toledo estaba ocupado por más de la mitad de los habitantes de la ciudad. Había multitud de talleres, colegios, comercios, obradores y panaderías. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de ellos se han ido trasladando a otras zonas y numerosos negocios han cerrado sus puertas, lo que ha generado una gran preocupación entre los que sí se han quedado por la falta de infraestructuras y servicios básicos.

Según denunciaba la Delegación en Castilla-La Mancha de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado año, estos aspectos "desincentivan la vida en el barrio", al igual que la falta de aparcamientos y de espacios verdes, jardines, parques infantiles o carriles vides protegidos, algo que es "necesario revertir de forma urgente".

Y, por si fuera poco, a esta situación se ha sumado también el abandono de funcionarios que hacían vida allí. Primero, por el traslado de los trabajadores de la Consejería de Hacienda a causa de la reforma del edificio; y ahora por el cambio de ubicación de las Cortes regionales, que llevan en el Convento de San Gil desde 1985.

"Limitaciones" en el Convento de San Gil

Tal y como indicaba García-Page este miércoles, la decisión de trasladar la sede de la Cámara autónomica al 'Quixote Crea' se debe a que el espacio en el Convento de San Gil "es limitado". No obstante, aseguraba que este se ocupará con más personal y servicios públicos de la Presidencia de la Junta y el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En la misma línea, la consejera portavoz, Esther Padilla, incidía en que este edificio "limita" las posibilidades y actividad del Parlamento, que no sólo es la celebración de comisiones o plenos, al tiempo que confirmaba que seguirá en uso como dependencia de la Junta y permitirá redistribuir los servicios que hay en el Casco Histórico e incorporar otros que están fuera y ayudar así también a la revitalización de esta zona de la capital castellano-manchega.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, señalaba que el Ayuntamiento solo apoyará la mudanza en caso de que la actual sede, que es de titularidad municipal, mantenga un uso administrativo.

"Si se mantiene la vida administrativa, incluso con más funcionarios, nosotros no pondremos problemas. Si no es así, evidentemente no estaremos contento con esa decisión", aseguraba.

Fases del 'Quixote Crea'

El 'Quixote Crea', propiedad de la Junta de Comunidades, ha pasado por varias fases a lo largo de estos años. En principio, fue pensado como un espacio destinado a teatro y centro cultural con vocación experimental, internacional y de vanguardia, aunque hace unos meses se cedió a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para que fuese auditorio y facultad, y finalmente se va a destinar a las Cortes.

La primera piedra del edificio se puso en 2010, cuando gobernaba José María Barreda, pero las obras se paralizaron en 2012, durante el mandato de María Dolores de Cospedal.

Siete años después, en 2019, se licitó por 165.700 euros la redacción del proyecto que adaptaría el recinto a un centro de cultura digital, para el que calculaban una inversión de casi 10 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy este sigue siendo una estructura de hormigón sin terminar.

Recientemente, se firmó un convenio con el rector de la UCLM, Julián Garde, para que fuese auditorio y facultad, pero finalmente será la nueva sede de las Cortes autonómicas.

